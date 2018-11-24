‘Millet kıraathaneleri, yeni bir vizyon ortaya koyacak’
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvar açılışı ile Ziraat Bankası Kütüphanesi temel atma törenine katıldı.
Erdoğan özetle şöyle dedi: “Ülkeyi ve milleti tarihte olduğu gibi bilimde, teknolojide, sanatta ve kültürde ileriye taşıyacak çalışmalara önem veriyoruz. Ancak onca gayrete rağmen hâlâ bu hususta arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımızı da üzüntüyle belirtmek istiyorum. Bilhassa kitap okuma, nitelikli akademik eserler üretme, bilimde çığır açan başarılara imza atma noktasında hâlâ oldukça gerideyiz. İstatistiklere göre ülkemizde her gün televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız süre kişi başına birkaç dakikayı zor buluyor. Ülkemizin dört bir yanında hayata geçirmeye başladığımız millet kıraathanelerinin vakit öldürülen değil, değerlendirilen yerler olarak yeni bir vizyonu ortaya koyacağına inanıyorum. Millet kütüphanelerinin bile ne olduğunu anlamayanlar, ‘Orada tuğla mı dizeceğiz?’ diyenler var. Kıraathanenin manasını anlamıyor.”
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