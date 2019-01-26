Millet İttifakı’nın 31 Mart mutabakatı: 50 ilde işbirliği

İKİ parti arasında 43 gündür devam eden, zaman zaman pürüzlerin yaşandığı görüşmelerin ardından yerel seçimler için işbirliği süreci dün tamamlandı.

MALATYA VE MARA

CHP ve İYİ Parti’nin 12 Aralık’ta anlaşmaya vardığı 21 büyükşehirde değişiklik oldu. 12 Aralık’taki anlaşmada Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Hatay, Muğla, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ olmak üzere 11 büyükşehir CHP’ye; Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep olmak üzere 10 büyükşehir İYİ Parti’ye bırakılmıştı.

İşbirliğinin nihai şeklinde ise Malatya ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri de kapsama alındı ve CHP’ye bırakıldı. 12 Aralık’ta CHP’ye bırakılan Bursa’da da belediye başkanlığı yarışında İYİ Parti, CHP’yi destekleyecek. Bursa’ya ilişkin işbirliği görüşmesi devam ediyor.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA

Ankara’da 25 ilçenin sekizinde işbirliği var. Ankara’da Ayaş, Elmadağ, Polatlı ve Yenimahalle’de CHP adayı desteklenecek. Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Nallıhan’da ise sadece İYİ Parti aday çıkaracak. Krize neden olan Etimesgut’ta iki parti de kendi adayıyla yarışa girecek.

İstanbul’un 39 ilçesinin 29’unda iki parti ortak hareket edecek. CHP, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu’nda, İYİ Parti ise Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kâğıthane’de aday çıkaracak. İstanbul’un diğer 10 ilçesinde ise her parti kendi adayını gösterecek.

İzmir’de de 30 ilçenin 25’inde işbirliği yapılacak. Bu ilçelerden 23’ünde CHP, ikisinde İYİ Parti aday çıkaracak. Diğer beş ilçede ise herkes kendi adayını belirleyecek.

Tartışılan ilçelerden Bodrum’da CHP ve İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla seçime girmesine karar verildi. İYİ Parti’nin adayı Mehmet Tosun’un CHP listesinden seçime gireceği daha önce yansımıştı. İki parti de kendi adayını çıkaracağı için Mehmet Tosun yarışa İYİ Parti’den girecek.

24 İLDE AYRI AYRI

CHP’deki 16 il Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak sıralanırken, İYİ Parti’deki 11 il ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat oldu.

CHP ve İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla seçime gireceği 24 il: Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum,

Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kütahya, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Şırnak, Sivas ve Uşak.

İTTİFAK VURGUSU

‘31 Mart 2019 Yerel Seçimleri CHP - İYİ Parti İşbirliği Protokolü’nde CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu’nun imzası yer aldı. Protokolde özetle “İşbirliğinin temelleri 24 Haziran genel seçimlerinde yapılan ‘Millet İttifakı’ çerçevesinde atılmış olup, toplumun geniş kesimlerinden büyük bir destek ve teveccüh görmüştür. Bu işbirliği, yerel seçimlerde demokrasinin işleyişini, ülkenin huzurunu ve seçme-seçilme hakkını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla gerçekleştirilmiştir” denildi.

KILIÇDAROĞLU: ‘GÜZEL BİR DEMOKRASİ GELENEĞİ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile saat 11.30’da İYİ Parti Genel Merkezi’ne gitti. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Bizim demokrasi tarihinde ilk imzayı atma gibi geleneğimiz var. Bu kez yine güzel bir demokrasi geleneğine ortak imza atıyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini İYİ Parti ile birlikte hayata geçiriyoruz. Biz demokrasi, huzur içinde, birlikte yaşama mücadelesi veriyoruz. İsteriz ki bütün belediye başkanlarımız, kentlerini huzur içinde yönetsinler ve yönetirken de hiçbir ayrıcalık, hiçbir ayrımcılık yapmasınlar. Bütün vatandaşları kucaklasınlar.”

AKŞENER: KUTUPLAŞTIRICI DİLİ KAALE ALMAYACAĞIZ

İYİ Parti Lideri Akşener ise toplantıda şöyle konuştu: “Biz yerel seçime gidiyoruz ama izliyorum ki ve izliyoruz ki sanki savaşa giriyoruz. Muhtar, belediye meclis üyesi, bazı yerlerde il genel meclisi üyesi, il ve ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Savaş tamtamları eşliğinde çok kutuplaştırıcı, milleti birbirine düşüren, bu tür işbirliklerinin arkasında duran iki siyasi partinin de kurumsal sistemi içinde yöneticisi, taraftarı, üyesi, seçmeni var. Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki siyasi partinin olduğu gibi. Sayın Kılıçdaroğlu da ben de bugüne kadar Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden, onları tahkir, taciz eden bir dil kullanmadık. Türkiye’yi yönetmek iddiasında bulunan ve yönettiğini zanneden insanlar açısından, yöneticiler açısından gerçekten utanç vericidir. Ötekileştirici, kutuplaştırıcı, o düşmanca dili kaale almayacağız. Milletimize birer birer ulaşma yolunu seçeceğiz.”