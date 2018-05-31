Millet İttifakına yol haritası çağrısı

Millet İttifakını oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, güçlü parlamenter sisteme dönüşü sağlayacak restorasyon sürecinin yol haritasını seçim öncesi kamuoyuna açıklayacak. Partilerin ikinci adamları bu sürecin süresini de belirleyecek yol haritası için çalışmalarını tamamladıktan sonra liderler biraraya gelecek.

MİLLETE GÜVEN VERİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharem İnce’nin “Restorasyon süresi maksimum 2 yıl sürecek” açıklamasının ardından Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere biraraya gelmeyi önerdi. Akşener, parlamenter sisteme hızla geçiş için ittifak liderleriyle görüşmelerin ardından ortak noktaların altı çizilerek, 24 Haziran’daki çifte seçim öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceğini söyledi.

İnce’nin 2 yıllık bir plan çizmesine karşın Akşener, önceki gün açıkladığı seçim beyannamesinde bu sürenin ilk bir yıl içinde tamamlanmasını önerdi. “İYİ Parti iktidarının ilk bir yılı içinde, parlamenter demokrasiye dönülerek, denetlenebilir güç dengeli bir kuvvetler ayrılığı sistemi kuracağız” vaadinde bulunan Akşener, ortak çalışma ile Anayasa değişikliğine de işaret etti. SP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman da “Kim ne öneriyor, yeni sistemin şartları ne olacak, bütün bunları bilmemiz gerekiyor. Şartları oturur konuşuruz” dedi.

5 MADDELİK YOL HARİTASI

Edinilen bilgiye göre, Akşener’in çağrısının ardından Millet İttifakının ikinci adamları dün bir görüşme yaptı. Üç partinin hukukçuları parlamenter sisteme dönüşe ilişkin çalışma yürütüyor. Güçlü parlamenter sisteme dönüşün ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin 5 maddelik bir metin hazırlanması planlanıyor. Metne son şeklini ise kampanya programlarına göre biraraya gelecek olan liderler verecek. Yol haritası, seçim öncesinde kamuoyuna açıklanacak.



