Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Millet İttifakına yol haritası çağrısı

    Millet İttifakına yol haritası çağrısı

    ANKARA
    31.05.2018 - 21:12 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşü konuşma çağrısında bulundu. Üç partinin ikinci adamları yol haritasını konuşmak üzere bir araya geldi.

    Millet İttifakını oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, güçlü parlamenter sisteme dönüşü sağlayacak restorasyon sürecinin yol haritasını seçim öncesi kamuoyuna açıklayacak. Partilerin ikinci adamları bu sürecin süresini de belirleyecek yol haritası için çalışmalarını tamamladıktan sonra liderler biraraya gelecek.

    MİLLETE GÜVEN VERİR

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharem İnce’nin “Restorasyon süresi maksimum 2 yıl sürecek” açıklamasının ardından Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere biraraya gelmeyi önerdi. Akşener, parlamenter sisteme hızla geçiş için ittifak liderleriyle görüşmelerin ardından ortak noktaların altı çizilerek, 24 Haziran’daki çifte seçim öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceğini söyledi.

    İnce’nin 2 yıllık bir plan çizmesine karşın Akşener, önceki gün açıkladığı seçim beyannamesinde bu sürenin ilk bir yıl içinde tamamlanmasını önerdi. “İYİ Parti iktidarının ilk bir yılı içinde, parlamenter demokrasiye dönülerek, denetlenebilir güç dengeli bir kuvvetler ayrılığı sistemi kuracağız” vaadinde bulunan Akşener, ortak çalışma ile Anayasa değişikliğine de işaret etti. SP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman da “Kim ne öneriyor, yeni sistemin şartları ne olacak, bütün bunları bilmemiz gerekiyor. Şartları oturur konuşuruz” dedi.

    5 MADDELİK YOL HARİTASI

    Edinilen bilgiye göre, Akşener’in çağrısının ardından Millet İttifakının ikinci adamları dün bir görüşme yaptı. Üç partinin hukukçuları parlamenter sisteme dönüşe ilişkin çalışma yürütüyor. Güçlü parlamenter sisteme dönüşün ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin 5 maddelik bir metin hazırlanması planlanıyor. Metne son şeklini ise kampanya programlarına göre biraraya gelecek olan liderler verecek. Yol haritası, seçim öncesinde kamuoyuna açıklanacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri