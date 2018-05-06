Millet ittifakı resmen kuruldu

İTTİFAK protokolünü teslim etmek için YSK’ya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kazım Ataoğlu, SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve DP Genel Başkan Yardımcısı Muhtar Mahramlı geldi. Tezcan, “Hayırlı bir adım attık. ‘Millet ittifakı’ndaki siyasi partilerin amaçları, yok edilen demokrasiyi yeniden kurmak. Kimseyle husumeti yoktur. Bu ittifak polemikleri arttırmak için oluşturulmuş ittifak değildir” dedi. SP’li Aydın da, “Bütün farklılıkları muhafaza ederek; millet için millet ittifakı yaptık” diye konuştu.



SEÇİM İŞBİRLİĞİ BİLDİRİSİ

Dört partinin genel başkanının imzaladığı, ‘Partilerarası Seçim İşbirliği Bildirisi’nde özetle şu ifadelere yer verildi:



“Milletin iradesinin önüne konan engelleri ortadan kaldırmak demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesine saygı duyan her siyasi partinin ilk ve temel görevidir. Bizler, bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor koşulların farkında olarak yüce milletimizin huzurunda, tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde;



1-) Toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, halkımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçim yapılmasına katkıda bulunmak,



2-) Ülkemizin siyasal sistemini bir an önce normalleştirmek, çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini, tüm gerekleri ile yeniden inşa etmek,



3-) Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak,



4-) Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme ilkelerini hayata geçirmek üzere seçim işbirliği için bir araya geldik. Farklı program ve dünya görüşlerimizi muhafaza ederek, vatandaşlarımızın siyasi tercihlerinin Meclis’e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi olarak 24 Haziran 2018 günü yapılacak ‘27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde işbirliği yapmaya karar verdik.”