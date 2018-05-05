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    Millet İttifakı imzaları tamam

    Turan YILMAZ/ANKARA
    05.05.2018 - 01:19 | Son Güncelleme:

    CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakının protokol imzaları tamamlandı.

    “Parlamenter sistem” vurgusu yapılan ittifakın protokol metni bugün 15.00’te YSK’ya verilecek. İttifakın ismi, “Millet İttifakı” oldu. Protokol metni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından imzalandı.

    Protokol bugün 15.00’da 4 partinin genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet tarafından YSK’ya teslim edilecek. İttifakı oluşturan liderlerin bu birlikteliğe ilişkin ortak açıklamalarının ise ileride gerçekleşebileceği belirtildi.

    CHP, İYİ Parti ve SP’nin kendi kurumsal kimlikleriyle yer alacakları ittifaka, DP ise İYİ Parti listesinden katılacak. Kulislerde kurumsal kimliği ile ittifakta yer almasına karşın SP’den bazı isimlere, CHP ve İYİ Parti listelerinden yer verilebileceği konuşuluyor. 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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