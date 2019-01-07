Millet İttifakı Adıyaman’ı Saadet’e bıraktı
‘Cumhur ittifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin ayrı adaylar çıkardığı Adıyaman’da muhalefet, ortak aday etrafında buluşmaya karar verdi.
CHP, İYİ Parti ve SP’nin il örgütleri dört aylık bir müzakere sonucunda iki ismin üzerinde yoğunlaştı.
CHP ve SP’liler eski milletvekili ve Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’ın ortak aday gösterilmesini istiyor. Bu iki parti, Ünsal’ın HDP tabanından da oy alabileceğini düşünüyor. İYİ Partililer ise AK Parti’den iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Abdülkadir Kırmızı’nın aday olmasını savunuyor. Son kararı partilerin genel merkezlerinin vereceği belirtiliyor. Ünsal, “Ortak aday gösterilmek benim açımdan gurur vericidir. Bir ortaklıkta buluşma olursa seve seve giderim” dedi.
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