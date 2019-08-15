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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Millet bahçesine ‘merkezi mangal’

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Millet bahçesine ‘merkezi mangal’

Ümraniye Hekimbaşı’nda kurulan millet bahçesine mangal merkezleri yapıldı. Yüzlerce aileye hizmet verecek doğalgazlı mangalların başında özel görevliler de olacak.

ÜMRANİYE Hekimbaşı’nda, 330 bin metrekare orman alanına kurulan millet bahçesinde piknik yangınlarını önlemek için doğalgazla çalışan ‘mangal merkezleri’ yapıldı. Mangal merkezlerindeki doğalgazlı, volkanik taşlı mangallarda isteyen etlerini kendi pişirecek, isteyene görevliler pişirme hizmeti verecek. Beş noktada kurulan mangal merkezlerinin dışında, parkta ateş yakmak yasak.

20 yıldır KİPTAŞ Genel Müdürü olan İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk iş olarak Hekimbaşı’nda mesire yeri olarak kullanılan 330 dönümlük ormanı millet bahçesine çevirdi. Açılışı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Ümraniye Millet Bahçesi’nin en büyük özelliği ise mangalda çığır açması. Doğal bitki örtüsü ve tabiata zarar vermeden tasarlanıp inşa edilen yeni millet parkının kapılarını Hürriyet’e açan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yeşili en doğal haliyle hizmete sunduklarını söyledi.

‘DUMANA BOĞULMAYACAK’

Yıldırım, Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini vurgulayıp şöyle konuştu:

“Bu parkta mangal yakmak yasak. Ancak, vatandaşı mangal keyfinden mahrum etmemek için de ormanlık alanda, çevre ve hava kirliliğine meydan vermeden, sadece doğalgazla çalışan mangallarımızda vatandaşlara barbekü ayrıcalığını yaşatmak istedik. Gelen vatandaşlar beş değişik yerde konuşlandırdığımız ve aynı anda yüzlerce aileye hizmet verecek doğalgazlı mangallarımızda etlerini pişirerek, diledikleri gibi mangal keyfi yaşayabilecek. Her mangalın başında özel görevlilerimiz olacak. Gelen misafirlerimiz mangal yakma telaşı yaşamayacak, ortalık dumana boğulmayacak.”

Yürüyüş ve koşu parkurları, bisiklet yolu, çocuklar için oyun alanları ve voleybol sahalarının olduğu Ümraniye Millet Bahçesi, aynı zamanda sporcuların da gözde mekânı.

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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