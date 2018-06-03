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    'Millet Bahçesi'nden ilk görüntü

    Hürriyet Haber
    03.06.2018 - 06:43 | Son Güncelleme:

    İstanbul Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak ‘Millet Bahçesi’nin kalbinde çevresi ağaçlandırılmış olan büyük bir gölet olacak. Pistler yürüyüş yolu olarak korunurken temalı parklar, oyun ve aktivite alanları yer alacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim’de taşınacak İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yerine ‘Millet Bahçesi’ yapılacağını açıklamasının ardından ilgili kamu kurumları harıl harıl çalışmaya başladı. İstanbul Florya’daki devasa büyüklükteki arazi için projeler çizilmeye başlandı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri de önerilerini proje haline getirmeye koyuldu. 11.7 bin dönümlük havalimanı alanına yapılacak Millet Bahçesi’ne yönelik ilk plan ortaya çıktı.

    Millet Bahçesinden ilk görüntü

    GÖLET, BOTANİK PARK, ORGANİK TARIM BAHÇELERİ

    Habertürk Gazetesi'nden Yavuz Barlas'ın haberine göre; Projenin ilk çizimine göre dikkat çeken havaalanı pistlerinin yürüyüş parkurları olarak düzenlenmiş olmasıydı. Kimi binalarının kongre alanı, müze, sergi salonları için korunduğu gözlenirken parkın tam ortasında büyük bir gölet planladığı da ortaya çıktı. Ağaçlandırılacak olan bölgenin içinde botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri gibi farklı aktivitelerin yapılacağı bölümler olması da dikkat çekti. Yakın çevresinde 5 milyon insanın yaşadığı ‘Millet Bahçesi’ için çizilen ilk projede metro ve otoparkların da parka entegre edildiği görüldü.

    11 BİN 700 DÖNÜM

    Bakırköy, Yeşilköy Yeşilyurt, kulesi Florya ve Sefaköy semtleri arasındaki Millet Bahçesi, benzer parklarla karşılaştırıldığında dünyanın 3’üncü büyüğü olacak.

    Etiketler: milet bahçesi , gündem
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