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    MİLGEM’le uğurlandı

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    30.04.2018 - 21:43 | Son Güncelleme:

    TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Balyoz kumpası mağduru Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek dün son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’ndaki askeri törende Örnek’in Türk bayrağıyla kaplanan tabutunun başına, hayata geçirilmesinde büyük emek verdiği ilk MİLGEM (Milli Gemi) Heybeliada Korveti’nin maketi konuldu.

    Özden Örnek önceki gün kanser nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Örnek için dün önce saat 14.00’te Kasımpaşa’daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek ve oğlu Tolga Örnek tören öncesinde taziyeleri kabul etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ın yanı sıra emekli kuvvet komutanları da törene katıldı. Özden Örnek’in bayrağa sarılmış tabutunu askerler omuzlarında katafalka taşıdı. Cenaze geçerken tüm askerler saygı duruşunda bulundu. Özden Örnek’in tabutunun başına büyük bir fotoğrafı, aldığı madalya ve nişanlar ile projesinde büyük emeğinin geçtiği için MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi TCG Heybeliada Korveti’nin bir maketi de konuldu.

    Daha sonra Özden Örnek için Levent Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Eşi Sevil Örnek ve oğlu Tolga Örnek burada da taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine çok sayıda asker ve vatandaş katıldı.

    Özden Örnek’in cenazesi, 3 ay önce vefat eden oğlu Burak’ın Zincirlikuyu’daki mezarının yanına defnedildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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