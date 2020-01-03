MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilas’ta traktör devrildi, sürücü öldü
GeriGündem Milas’ta traktör devrildi, sürücü öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Yunus Erman DOĞRUYOL
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

Milas’ta traktör devrildi, sürücü öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milas’ta traktör devrildi, sürücü öldü

Muğla’nın Milas ilçesinde, rampa inen traktörün yol kenarındaki hurda otomobile çarpıp devrildiği kazada sürücü Dursun Öksüz (79) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Beçin Mahallesi Kıyılama mevkisinde meydana geldi. Zeytinliğinden dönen Dursun Öksüz’ün kullandığı 48 LU 013 plakalı traktör, rampa inerken kontrolden çıktı. Yol kenarındaki duran hurda bir otomobile çarpan traktör, devrildi. Öksüz, traktörün altında kaldı. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öksüz’ün öldüğü belirlendi. Kaza yeri incelemesi sonrası Öksüz’ün cesedi, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle