Milas’ta bomba şakasına 1 gözaltı
MUĞLA’nın Milas İlçesi’nde, numarasını gizleyen bir program kullanarak 3 arkadaşına ilçede DEAŞ’ın terör saldırısı düzenleyeceği yönünde şaka amaçlı mesaj gönderen 21 yaşındaki Serkan Turgut jandarma tarafından gözaltına alındı. ’Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan adliyeye sevk edilen S.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.
Kazıklı Mahallesi’nde oturan M.C.Ö., E. Ö. ve A.O.’nun cep telefonlarına, geçen salı günü, "Değerli din kardeşim. 16.11.2016 tarihinde IŞİD’in düzenleyeceği, Milas’ta yapılacak olan bombalı eyleme sosyal medyadan desteğinizi bekliyoruz. Gözümüz üzerinizde. Lütfen bu mesajı dikkate alınız" yazılı mesaj geldi.
Play Store’den indirilen ’Talk2’ adlı program aracılığıyla gönderilen mesajı kimin gönderdiği uygulamanın özelliği sayesinde görülmedi. Panik olan 3 kişi, jandarmaya başvurdu.
Çalışma başlatan jandarma, mesajı bu 3 kişinin arkadaşı olan ve olay günü bu kişilerle aynı ortamda bulunan Serkan Turgut’un gönderdiğini belirledi. Dün gözaltına alınan Turgut, mesajı kendisinin gönderdiğini, arkadaşlarına şaka yapmak istediğini söylediği öne sürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından ’halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan adliyeye sevk edilen Serkan Turgut, Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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