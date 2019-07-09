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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.07.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

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Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların su tankerleri ile müdahale ettiği alevler 2,5 saatte güçlükle söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi.

Milas'ın Ören Mahallesi'nde Sanayi Sitesi yakınındaki moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Kemerköy Termik Santrali İtfaiye ekipleri sevk edildi.

16 arazöz 60 orman ve belediye işçisi alevlere su sıkarak ve kazma ve küreklerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleri ile destek verdi.

Milasta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Alevlerin, yakındaki zeytin bahçeleri ve evlere doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Evlere 400 metre kadar yaklaşan alevler, güçlükle 03.30 sıralarında söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi.

Korkudan eve giremeyen bazı mahalle sakinleri, otomobillerinde ve sahildeki şezlonglarda uyumayı tercih etti. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Milasta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

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