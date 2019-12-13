Mila ne demek? Mila isminin anlamı nedir?

Mila isminin farklı dillerde farklı anlamları bulunuyor. Kız çocuklarına konulan bu ismin eşleştirildiği renk pembedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde geçmeyen bu kelime Kuran-ı Kerim’de de yer almıyor.



Mila İsminin Anlamı?



Türkçemizde Mila isminin anlamı “Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu” olarak kabul ediliyor. Rusçada “nazik, kibar ve hoş” ve “sevgili, sevimli, sevilen, tatlı kimse”, Bulgarcada “sevgili”, İbranicede “kelime, sözcük, söz söylemek”, İspanyolcada “harika”, Slav dilinde “aşk" anlamları bulunuyor.



Mila Ne Demek?



Çocuklarına farklı isim koymak isteyen ebeveynler yeni isim arayışlarına giriyorlar. Bu nedenle Mila ne demek en çok araştırılan isimler arasına giriyor. Mila ismi daha çok Ruslarda görülse de kelimenin kökeni Farsça ve Arapçadır. Kelimenin Arapça anlamı “güzel” demektir.