Migros saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte, Migros çalışma saatleri
26 - 29 Kasım tarihleri arasında Müthiş Cuma kampanyası yapan Migros'un iPhone kampanyası ardından çalışma saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Hem iPhone hem de diğer kampanyaları kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Migros saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?' sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Migros çalışma saatleri
Zaman zaman sunduğu kampanyalarla dikkat çeken Migros marketlerinin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Migros’un indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Migros’un hem açılış hem de kapanış saatlerini araştırıyor. Peki, Migros saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte, Migros çalışma saatleri...
Türkiye’nin birçok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılır, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatır. Öğle arası vermeyen Migros’un hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermiyor.
Migros; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.
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