Migrende önemli bir ümit

Kadınların yüzde 18, erkeklerin yüzde 6’sında görülüyor. Bu kadar çok kişiyi ilgilendiren migren ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Bir ilaç firmasının geliştirme başkan yardımcısı John Dunlop, migrenle ilgili 10 yıldır süren çalışmaları sonucu, hap şeklinde ve hastalığı tedavi edecek ilacın bir yıldan az bir zamanda piyasada olmasının beklendiğini bildirdi.

AĞRILAR SEYREKLEŞECEK

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özge de, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Migren, uygun genetik yatkınlığı olan kişilerde uygun bir çevresel uyaran olduğunda yaşanan özgün baş ağrılarıdır. Migrenin 27 alt tipi var. Tüm dünyanın en büyük sıkıntısı yüzde 3 hastada görülen kronik migren. Burada migrenin ataklarını çözmekle ilgili bir sorunu yok. Ancak kronik migrenlerin ağrılarını seyrekleştirmekle ilgili problem var. Şu anda dünyada bu sorunu çözmek için farklı molekül çalışmaları var. Bunlar ataklarla ilgili başarı yüzdesini yüzde 27’den yüzde 34’e, atakları önleme tedavisini de yüzde 75’in üzerine çıkarıyorlar. Bu ilaçlar piyasaya sürüldüğünde baş ağrısı uzmanlarınca değerlendirilerek alınacak ilaçlar.”



