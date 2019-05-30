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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN / DHA
30.05.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Karar verildi...

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Miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Karar verildi...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunu uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 15 yıla çıkarıldı.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açılan soruşturma kapsamında er Kılıç'ın başına Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın nöbet sırasında miğfer ile vurduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Hancı, ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Osman Hancı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE KALDIRILDI

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda sanık Osman Hancı, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun  'Kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep verme ' suçunu düzenleyen 118/4 maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 8 yıl 4 aya düşürdü. Mağdur ailenin avukatları Mustafa Göktürk Karaca, kararı temyiz etti. Yerel mahkemenin kararı Bursa Bölge Adliye  Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi’nce ele alındı. Ceza Dairesi, Osman Hancı’nın cezasını 15 yıla çıkarırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı.  

BABA KILIÇ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Verilen 15 yıl hapis cezasını da az bulan baba Halis Kılıç, "20 yaşındaki bir genç, askerlik görevi sırasında komutanı tarafından miğferle vurularak öldü. Ceza en az ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Anneler ağlamasın. Bizim yüreğimiz hala yanıyor" dedi.

Miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti Karar verildi...

Miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti Karar verildi...

Kışlada cinayetBursa Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu’nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç, iddiaya göre, nöbet sırasında telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle Başçavuş O.H. tarafından başına miğfer ile vurulması sonucunda ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren 20 yaşındaki Kılıç, 54 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. On aylık evli olan Kılıç, İstanbul’da toprağa verildi. Eşi Berna, “Gökhan’ın bir suçu yoktu. Hiçbirimiz bunu hak etmedik. Adalet varsa yerini bulacak” diyor. Baba Halis ise Başçavuş O.H.’nin cezalandırılmasını ve oğluna şehitlik verilmesini istiyor. Haber: İsmail Saymaz - Kamera: Selçuk Şamiloğlu - Kurgu: Levent SERT
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