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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Miğferle cinayete 8 yıl 4 ay hapis

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Miğferle cinayete 8 yıl 4 ay hapis

Bursa’da nöbette annesiyle telefonla konuştuğu için er Gökhan Kılıç’ın başına miğferle vurarak ölümüne neden olan eski Başçavuş Osman Hancı’ya iyi hal indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

BURSA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen son duruşmada er Gökhan Kılıç’ın başına miğferle vuran eski Başçavuş Osman Hancı’ya Askeri Ceza Kanunu’nun 118/4. maddesi gereğince ‘kötü fiil sonucu ölüme neden olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Hancı’nın yargılamadaki iyi halinden ötürü ceza 8 yıl 4 aya düşürüldü.

Kılıç Ailesi’nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, “Umduğumuz bir ceza miktarı değildi bu. Asker öldürmenin neresinde iyi hal tespit edildiğini cidden merak ediyorum. En azından 20 yıl hapis verilmesini bekliyordum” dedi.

"BAŞINA DOĞRU SÜRTTÜM" DEMİŞTİ

Başçavuş Hancı, 7 Ekim 2017’de saat 18.30’da nöbet sırasında telefonla konuşurken görünce miğferle Kılıç’ın kafasına vurmuştu. O sırada telefonda annesiyle konuştuğu anlaşılan ve uzun süre yoğun bakımda kalan er Kılıç, 29 Kasım 2017’de hayatını kaybetmişti. Hancı ifadesinde, “Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan başına doğru sürttüm” demişti. Hancı’nın avukatları ise er Kılıç’ın nöbet arkadaşıyla karşılıklı nar atıp şakalaştıklarını iddia ederek, “Atılan narlardan kafasına isabet etmiş olabileceği şüphesi doğmaktadır” demişti.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında Hancı’nın “Kompozit başlığa hafifçe dokundum” savunması kabul edilmeyerek, “Hancı’nın eyleminin hafif dokunma olmadığı, nöbette telefonla konuşunca kızdığı Kılıç’a, tüfeğin dipçik kısmına asılı kompozit başlığı eline alarak, başının sol kısmına vurmak suretiyle ölüme sebebiyet verdiği” belirtilmişti.

TSK’dan atılan Hancı, FETÖ’den de tutuklanmıştı.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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