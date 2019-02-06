Miğferle cinayete 8 yıl 4 ay hapis
Bursa’da nöbette annesiyle telefonla konuştuğu için er Gökhan Kılıç’ın başına miğferle vurarak ölümüne neden olan eski Başçavuş Osman Hancı’ya iyi hal indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
BURSA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen son duruşmada er Gökhan Kılıç’ın başına miğferle vuran eski Başçavuş Osman Hancı’ya Askeri Ceza Kanunu’nun 118/4. maddesi gereğince ‘kötü fiil sonucu ölüme neden olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Hancı’nın yargılamadaki iyi halinden ötürü ceza 8 yıl 4 aya düşürüldü.
Kılıç Ailesi’nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, “Umduğumuz bir ceza miktarı değildi bu. Asker öldürmenin neresinde iyi hal tespit edildiğini cidden merak ediyorum. En azından 20 yıl hapis verilmesini bekliyordum” dedi.
"BAŞINA DOĞRU SÜRTTÜM" DEMİŞTİ
Başçavuş Hancı, 7 Ekim 2017’de saat 18.30’da nöbet sırasında telefonla konuşurken görünce miğferle Kılıç’ın kafasına vurmuştu. O sırada telefonda annesiyle konuştuğu anlaşılan ve uzun süre yoğun bakımda kalan er Kılıç, 29 Kasım 2017’de hayatını kaybetmişti. Hancı ifadesinde, “Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan başına doğru sürttüm” demişti. Hancı’nın avukatları ise er Kılıç’ın nöbet arkadaşıyla karşılıklı nar atıp şakalaştıklarını iddia ederek, “Atılan narlardan kafasına isabet etmiş olabileceği şüphesi doğmaktadır” demişti.
Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında Hancı’nın “Kompozit başlığa hafifçe dokundum” savunması kabul edilmeyerek, “Hancı’nın eyleminin hafif dokunma olmadığı, nöbette telefonla konuşunca kızdığı Kılıç’a, tüfeğin dipçik kısmına asılı kompozit başlığı eline alarak, başının sol kısmına vurmak suretiyle ölüme sebebiyet verdiği” belirtilmişti.
TSK’dan atılan Hancı, FETÖ’den de tutuklanmıştı.
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