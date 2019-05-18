Miğfer cinayetinde ceza 15 yıla çıktı
BURSA’da er Gökhan Kılıç’ın nöbet sırasında başına miğferle vurarak öldürdüğü iddiasıyla 8 yıl 4 ay hapse çarptırılan astsubay Başçavuş Osman Hancı’nın cezası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi tarafından 15 yıla çıkarıldı. Hancı için uygulanan iyi hal indirimi de kaldırıldı.
Hancı’ya yargılama sonunda Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘kötü fiil sonucu ölüme neden olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verilmiş, iyi hal indirimiyle ceza 8 yıl 4 aya düşmüştü. Ailenin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, karara itiraz etmişti.
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