MidibÃ¼s seyir halinde alev aldÄ±, 27 yolcu Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

Midibüs seyir halinde alev aldÄ±, 27 yolcu ölümden döndü
Samsun'un Bafra ilÃ§esinde 27 yolculu midibÃ¼sÃ¼n motor kÄ±smÄ± seyir halindeyken alev aldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yolcularÄ± tahliye ettiÄŸi midibÃ¼steki yangÄ±n, itfaiye ekibince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Bafra Belediyesi'ne ait Z.Ä°. yÃ¶netimindeki 55 NV 654 plakalÄ± yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n motor kÄ±smÄ± sabah saatlerinde KarakÃ¶y mevkisinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle alev aldÄ±.
Z.Ä°.'nin durdurup kapÄ±larÄ± aÃ§arak 27 yolcuyu Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± midibÃ¼sÃ¼ kÄ±sa sÃ¼rede duman kapladÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekibinin mÃ¼dahalesiyle alevler sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. MidibÃ¼ste hasara neden olan yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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