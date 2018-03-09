Midibüs önce otobüs durağına daldı, sonra 10 metreden uçtu... Yaralılar var

Olay, 05.00 sıralarında E-5 Kadıköy-Kartal istikameti, Gülsuyu Metro İstasyonu girişinde meydana geldi. 34 TZC 11 plakalı Muhammed Enes Gökdemir yönetiminde ki ticari midibüs iddialara göre, aşırı hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Gülsuyu Metro İstasyonu girişinde bulunan yolcuların bulunduğu otobüs durağına dalarak, yaklaşık 10 metreden aşağıda bulunan İSPARK'ın park alanına uçtu.

Kazada midibüs ve otobüs durağında bulunan 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kaza sesini duyarak uykusundan uyanan vatandaşlar, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. kazanın etkisi ile çevreye dağılan yaralılar ve araçta sıkışan yaralılar itfaiyenin de çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk tedavinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.



Öte yandan görgü tanığı İlker K., büyük bir gürültü ile uykusundan uyandığını belirterek “Camdan baktığımda, parkın içinde kazayı gördük ve hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Daha sonra olay yerine inerek yaralılara müdahale ettik. Durakta bekleyenler ve araçtan çıkan yaralıların bazılarının durumu kötüydü. Kaza sırasında aracın camından sarkan bir yaralıyı kucaklayıp çıkardım. Daha sonra diğer yaralıları da ambulansa vererek hastaneye gönderdik” dedi.



Kazaya karışan midibüs, polis ekiplerinin incelemelerin ardından çekiciyle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.





