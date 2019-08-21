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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
21.08.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Midibüs ile otomobilin çarpışma anı

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Midibüs ile otomobilin çarpışma anı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; orta şeritte giden otomobilin, sol şeritteki midibüse çarptığı ve midibüsün devrildiği anlar yer alıyor.

Kaza, 9 Ağustos Cuma günü saat 18.00 sıralarında Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney yönetimindeki 20 S 0894 plakalı midibüse, yan şeritte giden Fevzi Pınarbaşı'nın kullandığı 07 AGJ 116 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Otomobil ise refüjdeki demir bariyerleri aşarak, karşı şeride geçip durdu. Kazada sürücüler ile birlikte 14 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavileri tamamlanan 14 yaralı, hastaneden taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anının arkadan gelen minibüsün araç içi kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; orta şeritte giden otomobilin, sol şeritteki midibüse çarptığı ve midibüsün devrildiği anlar yer alıyor.

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