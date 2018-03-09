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    Ölüm virajında feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

    DHA
    09.03.2018 - 23:01 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın İbradı ilçesinde, Antalya-Konya karayolundaki tünel yapımında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı.

    Kaza saat 22.00 sıralarında, adı ölüm virajı olarak bilinen çamlı yokuşu mevkiinde meydana geldi. İşçilerin gece vardiyası için çalışma alanını gittikleri öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

     

    Etiketler: antalya , son dakika , işçi , gündem
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