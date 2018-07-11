Midesine kelepçe takılan genç avukat öldü

Sapanca’da fazla kilolarından kurtulmak için doktora giden avukat Selin Selem’e, geçen hafta Düzce’deki özel bir hastanede mide kelepçesi takıldı. Operasyondan bir süre sonra Sapanca’ya dönen Selin Selem, durumu kötüleşince tekrar hastaneye yatırıldı. Enfeksiyon oluştuğu belirlenen Selin Selen, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Selin Selem’in cenazesi, bugün Sapanca’ya getirildi. Selen Selem için Buhara Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenaze, Sakarya Erenler Mezarlığı aile kabristanlığına götürülürken, cenaze aracına gelin duvağı konuldu. Ayakta durmakta zorlanan Burhan Selem’e yakınları destek oldu. Selin Selem gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sapanca Vergi Dairesi’nde gelir uzmanı olan Burhan Selem’in bir süre önce avukat olan kızı Selen Selem için Serdivan ilçesinde avukatlık bürosu açma hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE AMELİYAT OLMUŞ

Midesine kelepçe takılmasının ardından yaşamını yitiren Selin Selem’in, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ameliyat olduğu, geçen hafta cuma günü hastanede dikişlerinin alındığı, pazartesi günü rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiği, yoğun bakımda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yöneticileri konunun adliyeye yansıması nedeniyle şu an açıklama yapamayacaklarını bildirdi.





’KIZIM OBEZİTE HASTASIYDI’

Midesine kelepçe takılmasının ardından yaşamını yitiren Selin Selem’in babasıÿBurhan Selem, kızının obezite hastası olduğunu belirterek, "Kızım obezite hastasıydı. Tüp mide ameliyatını önerdiler. Yaptığımız araştırmada Düzce Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi bu konuda başarılı ameliyatlar yaptığını duyduk. Bunun neticesinde oraya müracaat ettik. Yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde tetkikleri yapıldı. 29 Haziran tarihinde tüp mide ameliyatı oldu. 2 Haziran’da kontrolleri yapılıp taburcu edildi ve bir hafta sonra dikişlerin alınması için hastaneye müracaat etmemiz söylendi. Geçen Cuma günü asistan tarafında dikişler alındı. Herhangi bir kontrol tetkik yapmadı ve bizi gönderdi. Daha sonra Pazar günü bir titreme geldi, beş dakika içerisinde geçti. Pazartesi günü tekrardan bu olay nüksedince biz hocayı aradık oda bizim hastaneye gelmemizi söyledi. Hemen buradan hareket edip hastaneye gittik.ÿTetkikler yaptırmamızı söylediler, tetkiklerimizi kan tahlillerimizi yaptırdık ve film çektiler, kaçak olup olmadığını kontrol etmek için. Kızım tekerlekli sandalyede çok kötüleşti ve acile kaldırdık. Acilde kalbi durdu dediler, daha sonra müdahaleyi yaparak kalbini çalıştırdılar. Sonra yoğun bakıma sevk ettiler. Salı günü saat 16.30 gibi de kızımın vefat ettiğini söylediler" dedi.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Burhan Selem, şöyle konuştu:

"Hocaya sorduk, ’Bu klinik aşamasında 25 yıllık meslek hayatımda böyle klinik bir vakayla karşılaşmadım’ dedi. ÿAncak yoğun bakımdaki doktorlarda kaçak olduğunu, kaçağında enfeksiyona neden olduğunu bütün vücudu sardığını söyledi. Bizde tereddüt yaşadık bu konuda. Ölüm nedenini sorduğumuzda hiç kimse bir şey söyleyemedi. Bunun üzerine biz de otopsi yapılmasını talep ederek savcılığa müracaat ettik. Dün akşam otopsisi yapıldı ve savcılıkta eğer ihmali olanlar varsa bu ihmali yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk ve cezalandırılmasını talep ettik."