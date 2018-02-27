Mide bulandıran olay... Teyze de gözaltında

Kars’ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli D.İ., karnının büyümesi ve sık sık midesinin bulanması üzerine ailesi tarafından Kars’taki hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede D.İ.’nin 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Genç kızın engelli olması nedeniyle doktor durumu hastane polisine bildirdi.

TEYZE DE TUTUKLANDI

Polisin olayla ilgili tutanak tutması üzerine soruşturma başlatıldı. D.İ.’nin psikolog eşliğinde alınan ifadesi üzerine harekete geçen polis, genç kıza cinsel saldırı suçlamasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. D.İ.’nin teyzesi E.İ.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ilçede geniş çaplı önlem aldı. Bebeğin babasının belirlenmesi için sanıklardan DNA örnekleri de alındı.