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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Mide bulandıran olay... 'Ben senin amcanım babana bunları söyleme'

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Mide bulandıran olay... 'Ben senin amcanım babana bunları söyleme'

Kayseri’de yakın arkadaşının 10 yaşındaki kızına hem evde, hem de piknik yaptıkları sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 37 yaşındaki sanığın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verildi. Sanığın ‘ben senin amcanım, babana bunları söyleme’ dediği, mağdur kızın daha fazla dayanamayarak annesine anlatmasının ardından olayın ortaya çıktığı belirtildi

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.M.B. (37), mağdur kızın şikayetçi annesi F.O., babası L.O. ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulunurken, mağdur kız S.O.(13) ise pedagog ile birlikte Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nden (SEGBİS) duruşmada hazır bulundu.

Duruşma Savcısı verdiği mütalaasında sanık H.M.B. ile mağdurun babası L.O.’nun yakın arkadaş oldukları, sık sık görüştükleri, iddiaya göre 3 yıl önce L.O.’nun evinde iki yakın arkadaş olan sanık ile mağdurun babası oyun konsolu ile oynarken o dönem 10 yaşında olan mağdur kız S.O.’ya babasının olmadığı sırada kucağına alıp istismarda bulundu.

‘BEN SENİN AMCANIM, BABANA BUNLARI SÖYLEME’

Sanık H.M.B., iddiaya göre 2018 yılı Eylül ayında da Melikgazi ilçesi Kıranardı Mesire Alanı’nda ailece piknik yaptıkları sırada kamelyada otururken o dönem 12 yaşına giren mağdur kız S.O.’ya kimsenin olmadığı sırada yine istismarda bulundu. Sanığın ‘ben senin amcanım, babana bunları söyleme’ dediği, mağdur kızın daha fazla dayanamayarak annesine anlatmasının ardından olayın ortaya çıktığını anlatan savcı, tutuksuz sanık H.M.B. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDETTİ

Şu an 13 yaşında olan mağdur kız S.O.'nun pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, anne F.O. ile baba L.O. da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Tutuksuz sanık H.M.B. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Arkadaşım L.O. ev arıyordu, ben de bodrum katta buldum, karısı da beğenmedi, araları bozuldu, benim aralarını bozduğumu düşünüp bana husumet besledi. Kesinlikle mağdura karşı o eylemleri işlemedim” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.M.B.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, herhangi bir indirim maddesi uygulamadan sanığın tutuklanmasına hükmetti. Polis ekiplerince kelepçe takılarak duruşma salonundan götürülen H.M.B., arkadaşı L.O.’ya dönerek, "Yapmadım kardeşim" dedi. 

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