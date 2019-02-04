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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Mide botoksu nedir?

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Mide botoksu nedir?

Genellikle gençleştirici etkisiyle bilinen botoks, son yıllarda bir zayıflama yöntemi olarak da adını duyurmaya başladı. İlk olarak Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşan mide botoksu, son yıllarda ülkemizde de rağbet görüyor. Ancak bu yöntem mide problemleri olanlara uygulanamıyor. Peki, mide botoksu nedir?

Bilinen en etkili biyolojik toksin olan botulinum toksininin (botoks), tıpta çizgili ve düz kasların fazla kasılmasının sebep olduğu düşünülen birçok hastalıkta başarı sağlıyor. Botoksun görsel olarak ciltte kırışıklıların gidermesinin yanı sıra bir takım nörolojik rahatsızlıklarda da etkili olduğu uzmanlar tarafından kanıtlandı. Şimdi ise botoks uygulaması, etkili bir tedavi yöntemi olarak dünyada ve Türkiye'de fazla kilolardan kurtulmak için mideye uygulanmaya başlandı.

Mide botoksu olarak kullanılan botulismus toksini dermatolojik, estetik veya ürolojik amaçlı kullanılan botoksla aynı özelliktedir. Mide botoksu yapılırken vücut kitle indeksi baz alınmaktadır.

MİDE BOTOKSU İLE NASIL KİLO VERİLİYOR?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, konu ile ilgili önemli bilgiler aktardı: Mide botoksu ile midenin çok geniş bir alanına enjeksiyon yapılarak mide kaslarının etkisiz hale gelmesi sağlanır. Midede kasılmayı sağlayan kasların bu özelliğini yapamaması durumunda gıdalar midede uzun süre kalabilir. Normalde karbonhidratlar 2-3 saatte ya da 4 saatte, proteinlerle birlikte alındığı zaman 4-4,5 saate boşalabilirken bu uygulamadan sonra mide boşalma süresi 12 saate kadar çıkabilir. Bu şekilde hastaların iştahları azalarak midedeki tokluk hissi uzar ve hasta kilo vermeye başlar.

 

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