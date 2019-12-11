MHRS Hastane randevu alma numarası nedir? MHRS randevusu nasıl alınır?

MHRS hastane randevu alma sistemiyle artık hastanelerden randevu almak çok kolay. Hem online olarak hem de telefon üzerinden ulaşılabilen MHRS hastane randevu alma sistemiyle gitmek istediğiniz hastane, bölüm ve saati hem de dilediğiniz hekimi seçme şansınız var. Randevu almak için tek yapılması gerekense doğru adımları gerçekleştirmek.

Hastane randevusu almak için gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyorlar. Hem telefon hem de internet üzerinden hastane randevusu alma işlemi artık çok kolay. İşte yapmanız gereken adımlar;

ALO182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.

ALO182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.

Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

Web'den;

Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.

HASTANE RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

ALO 182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 80 dakika önce yapılmalıdır.

ALO 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.

Web'den;

Hekim Randevu Merkezi Online Randevu ekranına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır.

Randevu Geçmişi kısmına tıklayarak alınmış olunan tüm randevu bilgilerine erişilir ve Randevu iptal işlemi bu kısımdan yapılır.

Randevu iptali için Randevu iptal kısmına tıklayarak randevu iptal edilir

MHRS NEDİR?



Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS); vаtаndаşlаrın Sаğlık Bаkаnlığı'nа bаğlı 2. ve 3. bаsаmаk hаstаneler ile аğız ve diş sаğlığı merkezleri için аlo182 hаttındаn Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi(MHRS)'ni аrаyаrаk cаnlı operаtörlerden veyа web üzerinden kendilerine istedikleri hаstаne ve hekimden rаndevu аlаbilecekleri bir uygulаmаdır.

Hаstаnelerde dаhа iyi bir kаynаk plаnlаnmаsı (iş gücü ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli plаnlаnmаsı) yаpılаrаk vаtаndаş/hаstа memnuniyetinin аrtırılmаsı, hаstаnelerde kuyruklаrın аzаltılmаsı. Hаstаnelerde kаynаk kullаnımının ve dаğıtımının ölçülmesi (iş gücü, mаkine ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli uygulаnmаsı) suretiyle; sаğlık hizmetleri sunumunun, verim ve kаlitesinin аrtırılmаsı. Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS) verileriyle, sаğlık politikаlаrı geliştirilmesine yаrdımcı olunmаsı.

E-DEVLET İLE MHRS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine eklenen yeni hizmetlerden biri de MHRS girişidir. Böylece e-Devlet sisteminde üyeliği olan vatandaşlar MHRS üyesi olmadan hastane randevusu alabilmektedir. e-Devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alınabileceği gibi, internet bankacılığını kullanarak da yapılmaktadır.

e-Devlet şifresi olan vatandaşlar direk olarak MHRS sistemine girmek için ‘https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/’ web sitesine gitmelidir. Daha sonra ‘e-Devlet ile giriş’ seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Sonrasında vatandaşlar direk olarak e-Devlet kapısı sistemi girişine yönlendirilmektedir. Bu aşamada vatandaşların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifrelerini girmeleri ve daha sonra ‘Giriş’ butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemlerin ardından vatandaşlar MHRS sistemine ulaşabilirler.

ALO 182 İLE HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

İnternet kullanmayan vatandaşlar için geliştirilen ALO 182 hastane randevu hattı sayesinde dakikalar içinde istenen hastaneye randevu alınabilmektedir. Bunun için vatandaşların 182 numarasını tuşlamaları gerekmektedir. Sonrasında telefona cevap veren yetkili hastanın T.C. Kimlik Numarası ve randevu almak istediği hastaneyi ve randevu almak istediği tarihi sormaktadır. Hasta tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hangi saatin boş olduğu öğrenilmektedir. İsteyen hastalar doktor seçiminde de bulunabilmektedir. Tüm işlemlerin ardından randevu onaylanır ve sistemde kayıtlı cep telefonunuza randevu ile alakalı detaylar gönderilir.