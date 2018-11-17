MHP’yle ittifak açıklaması: Yeniden bir araya gelinebilir
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak konusunda “Şu anda o görüşmeler kesilmiş gibi görünüyor. Ancak önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelinebilir, konuşulabilir. Birçok arkadaşın önemli gayretleri var diye biliyorum” dedi.
NTV’de soruları yanıtlayan Özhaseki özetle şunları söyledi:
KANUNİ ALTYAPI PROBLEMİ
“MHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılamamasının en önemli problemi ittifakın kanuni altyapısının olmaması. Şu anda o görüşmeler kesilmiş gibi görünüyor. Ancak önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelinebilir, konuşulabilir. Ne olur, nasıl bir atmosferde bir araya geliriz, onu bilmiyorum. Akıl, fikir yürütüyoruz, tartışıyoruz. Bir araya gelinmesi için de birçok arkadaşın önemli gayretleri var diye biliyorum. Gelinebilir mi, gelinebilir. Olmazsa ne olur, çok saygılı bir üslupla sonuna kadar devam ederiz. Cumhur İttifakı’na gölge düşecek hiçbir işin içinde olmayız. Ayrı devam edebiliriz ama Cumhur İttifakı’na asla gölge düşürmeyiz.”
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