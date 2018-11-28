‘MHP’ye tabii ki jestimiz olacak’

İSTANBUL’DA SIKINTI YO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Henüz adayı açıklanmayan İstanbul’la ilgili bir sıkıntı olup olmadığı sorusunu, “Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil” diye yanıtlayan Erdoğan, “Binali Yıldırım’ın adı geçiyor” sorusuna karşılık da, “Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın” dedi. “Yıldırım ile ilgili özel bir düzenleme yapılacağı iddia edildi” sorusuna, “O zaman ben sana bir soru soracağım. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Hadi bakalım ispat edin iddianızı” karşılığını verdi. Erdoğan, “Yıldırım belediye başkan adayı olarak gösterilirse, protokol düzenlemesi yapılması gerekir mi?” sorusu üzerine de, “AK Parti’nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Görüyorsunuz hepsi tıkır gidiyor” açıklamasını yaptı.

OSMANİYE-ADANA-MANİSA

Erdoğan, “İstanbul MHP ile ortak açıklanabilir mi?” sorusunu da, “Görüşmelerimizi Sadir Bey (Durmaz) MHP adına, bizden de Mehmet Bey (Özhaseki) teknik çalışmaları yapıyorlar. Bu teknik çalışmaları neticelendirecekler, neticelendirdikten sonra bize takdim edecekler. Kalan yerleri de inşallah biz Sayın Başkanla beraber oturacağız, konuşacağız, nihayete erdireceğiz” diye yanıtladı. “AK Parti’nin jest olarak Adana, Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor” sorusuna karşılık Erdoğan, “Bizim de benzer şeylerimiz var. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” dedi. Erdoğan, “O jest kapsamında Osmaniye, Adana ve Manisa olabilir mi?” sorusu üzerine de “Niye olmasın?” dedi. Erdoğan, 20 belediye başkan adayını daha açıkladığı grup toplantısında da şu mesajları verdi:

KAYMAĞI YİYEN KESİM

CHP, tek parti döneminden beri hizmetten, icraattan, yatırımdan, projeden uzak anlayışla, ülkemiz siyasetini adeta zehirlemiştir. Bu partinin yönetimindeki belediyelere bakın; istisnalar hariç hemen hiçbirinde yönetim başarısı üzerine kurulu kadro seçimi göremezsiniz. Ankara’da Çankaya, İstanbul’da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Halbuki buradaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor.

CHP’NİN ZAVALLILIĞI

Aslında CHP’nin aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Büyükşehirlerde CHP, AK Parti’nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Hayırlı olsun. Niçin biliyor musunuz? Ona göre aday açıklayacaklarmış. Elhamdülillah. Çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için. AK Parti’nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar. ”

KİM, NEREYE ADAY OLDU

Erdoğan, 9 büyükşehir, 11 de il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan’ın dün ilan ettiği adaylar şöyle:

Afyonkarahisar: Eski İl Başkanı Mehmet Zeybek, Ankara: Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Balıkesir: Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bingöl: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, Çanakkale: Eski Milletvekili Ayhan Gider, Çankırı: Mevcut belediye başkanı Hüseyin Boz, Çorum: Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Halil İbrahim Aşkın, Eskişehir: Eski Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Hatay: İl Başkanı İbrahim Güler, İzmir: Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Karaman: Konya Belediye Meclis Başkanvekili Mahmut Sami Şahin, Konya: Mevcut belediye başkanı Uğur İbrahim Altay, Mardin: Eski belediye başkanı Mehmet Vejdi Kahraman, Muş: Mevcut belediye başkanı Feyat Asya, Sakarya: Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, Sivas: Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin, Tokat: Mevcut belediye başkanı Eyüp Eroğlu, Trabzon: Van Valisi ve belediye kayyumu Murat Zorluoğlu, Uşak: İl Başkanı Mehmet Çakın, Yozgat: İl Başkanı Celal Köse.

‘HADLERİNİ BİLDİRMEKTE KARARLIYIZ’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, DEAŞ balonunu Fırat Kalkanı harekâtı ile Türkiye’nin patlattığını belirterek, “Suriye’de DEAŞ yoktur, sadece DEAŞ görüntüsü altında küçük çeteler vardır, birkaç ay içinde bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz” dedi. “Kandil’deki elebaşlarının başına ödül koyanlar onların emrindekilerle iş tutuyor” sözleriyle de ABD’yi hedef alan Erdoğan, Meclis grubunda konuştu:

“Arkasına kimi Avrupalı devletleri alan Yunanistan’ın ve onunla birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin pervasız davranışları en başta kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi’ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri, açık söylüyorum, beyhudedir. Haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız. Mülteci akını karşısında adeta tir tir titreyenler, konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda, birden aslan kesiliyorlar.

Hem Rusya hem de Ukrayna’yı yakın dostu olarak gören bir ülke olarak, Karadeniz’in bir an önce barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak ciddi tehditlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde, Rusya ve Ukrayna’yı karşı karşıya değil, yan yana görmekten memnuniyet duyarız.”