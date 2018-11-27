MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim için karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim için karar
GeriGündem MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim için karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
27.11.2018 - 19:10, Son Güncelleme:

MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim için karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim için karar

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla gündeme gelen eski Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yaz ve avukatı katıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Yaz, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi de reddeden Burhan Yaz, baskı ve yönlendirmeyle alınan ifadesini, okumadan imzaladığını öne sürdü.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gittiğinde devlet yurdu çıkmadığı için özel bir yurtta kaldığını anlatan Yaz, "Bu yurt okula uzak olduğu için bir arkadaşımın önerisiyle okuluma yakın başka bir yurda geçtim. Daha sonra cemaat yurdu olduğunu öğrendiğim bu yurtta kısa süre kaldım ve ayrıldım." dedi.

"HSYK'DA ONCA MÜFETTİŞ VAR"

Önceki ifadesinde HSYK müfettişi bazı kişilerin adını verip bu kişilerle örgüt içinde aynı sohbet grubunda bulunduğunu söyleyen Yaz, mahkeme huzurundaki savunmasında, "Bu kişilerle aynı sohbet grubunda olmamız söz konusu değil. Bu kişilerin adını neden verdiğimi bilmiyorum. Tamamen içinde bulunduğum psikolojinin etkisiyle bu isimleri verdim. Aklıma bu isimler geldi. Bununla ilgili psikolojik rapor talep ediyorum. 23 yıllık meslek hayatım var. Bana söylense ben de inanmam ama bunu yaşadım." şeklinde beyanda bulundu.

Burhan Yaz, "HSYK'da onca müfettiş var. Neden bu kişilerin adını verdin?" diye soran mahkeme başkanına, "Neden söylediğimi ben de bilmiyorum. Bunları neden saydım ben? İzahta zorlanıyorum. O anki psikolojiyle diyebilirim." karşılığını verdi.

"MHP DAVASINDA VERDİĞİM KARAR..."

Yaz, Şemdinli iddianamesini hazırlayan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkındaki beyanlarını da reddederek, örgüt adına Sarıkaya'ya para ulaştırmasının söz konusu olmadığını savundu.

Burhan Yaz, Güney Afrika'ya giden Sarıkaya'yı bu ülkede kalması için ikna ettiği yolundaki iddianın da gerçek olmadığını belirtti. MHP kararına da değinen Yaz, "MHP davasında verdiğim kararın aleyhime kullanıldığını değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanığın son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, Burhan Yaz'ı "Terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, hükümle birlikte tutukluluğun devamına karar verdi.

MHP'NİN KONGRE SÜRECİ

Sanık Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.

MHP yönetimi tarafından o dönem HSYK'ya şikayet edilen Yaz'ın, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle, yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Onlar yıkıldı, vatandaşlar film gibi izledi!

AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu! İşte o isimler

Suikastçının yeni görüntüleri

Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! Ali Dede'den güzel haber