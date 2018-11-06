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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
06.11.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

MHP’ye çağrı: Siz getirin, biz ‘evet’ diyelim

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MHP’ye çağrı: Siz getirin, biz ‘evet’ diyelim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin reddedilen emeklilikte yaşa takılanlar ve FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin önergelerini hatırlatarak MHP’ye “İYİ Parti’nin önergesine evet demek size ağır geliyorsa buyurun siz getirin, biz evet diyelim” çağrısında bulundu.

 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “AK Parti ve MHP hariç tüm partilerle görüşüyoruz” açıklamasına da tepki gösteren Akşener, şöyle devam etti:

SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTÜYORLAR

“HDP sözcüleri iki haftadır açık açık Erdoğan’a işbirliği çağrısında bulunuyor. İktidar da dünkü çözüm ortağı HDP’ye göz kırpıyor. Türklüğü hedef alarak HDP’nin davetine örtülü onay veriyor. Aralarına girecek değiliz. Buyursunlar, beraber yürüsünler, anılarını tazelesinler. Ben size bir sır vereyim mi? Şuraya yazın, AK Parti ile HDP birlikte yol yürümeye başladı bile. Yine saman altından su yürütüyorlar. Milliyetçi değilim diyen ama milliyetçi oylara da göz diken AK Parti’nin işine en çok yarayacak şey nedir? Bizi bunlarla yan yana göstermek. Bu mümkün mü? Değil ama bir bakıyoruz, HDP sözcüleri tam da bu ihtiyaç hasıl olmuşken bir açıklama yapıyor ve ‘Yerel seçimler için AK Parti ve MHP dışındaki partilerle görüşmelerimiz sürüyor’ diyor.

İYİ PARTİ ANAHTAR PARTİDİR

‘AK Parti ve MHP dışındaki partiler’ diye yuvarlarsan aralarında İYİ Parti de var sanılacak. Bu tam bir AK Parti ağzıdır. Küçük ortaklar çoğalıyor. Tam da terör örgütünün siyasi ayağının ağzıdır. Bu tezgâhları geçin artık. İYİ Parti yerel seçimde millet ile ittifak yapacak. Bir yanda ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diyeceğiz, diğer yanda al sancak için ‘Varlığım varlığına armağan olsun’ diyeceğiz. Millet yolunda asla geri adım atmayacağız. İYİ Parti anahtar partidir.” 

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