MHP'nin seçim bildirgesi açıklanıyor... Bahçeli'nin o sözleri ayakta alkışlandı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için hazırlanan seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanıyor. MHP lideri Bahçeli salona geldi. Bahçeli'nin açıklamaları özetle şöyle: "Ne mutlu ki muzaffer günlere, huzurun şafağına 28 gün varken bir araya geldik. Gururla söyleyebilirim ki, Türk ve Türkiye sevdalıları kınındann çıkmış kılıç gibi parlıyor. Cesur hedeflerinizle Türk Milleti'ne güven veriyorsunuz. Sizler azı, çok, gediği, tahkim için mücadele ediyorsunuz. Ecdadın emanetleri omuzlarımızda geleceğe yürüyoruz. Vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk. Seçim beyannamemizi takdim için burada toplandık. Şu anda televizyonları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı şükranla kucaklıyorum. Ayırmadan, farklı görmeden milletimin tüm evlatlarını bağrıma basıyorum. Seçimlerin ülkemize, partimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli vekil adayı arkadaşlarım, elmanın göbeğinde gizlenen tohumi bir elma bahçesidir. Bu tohum kayaya denk gelirse çıkmaz. Yıllardır ne badireler atlattık, önümüze kaya çıksa da ittirerek filizlenmeyi bildik. Dağları yerinden oynatmak, kuvvetten önce, inanç işidir. Denizimizde yaşayıp, dereleri ile övünenlere gülüp geçtik. Hilalimizin altında sinsi sinsi, yıldız iddiasında olanlar çıktı, sabrettik. Geveze dilleri ile beyhude yere konuşanlara değil, susup, temiz bakanlara itibar ettik. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı biliyoruz. Biz dalımızdan kopmadık, savrulmadık. Tereddüt göstermedik, aksi olsa sözümüzü kesmekle kalmaz, ömrümüzü kırparlardı. Hayat hakikat olduğu sürece, müreffeh günlere inancımız zayıflık göstermeyecektir.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Birileri açısından imkansız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz başta kurucumuz Türkeş Bey ve ülküdaşlarımızın mücadelesi ile bugünlere ulaşmıştır. İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık. (Bu sözlerden sonra salonda bulunanlar ayağa kalkarak Bahçeli'yi alkışladı) Şimdi soruyorum sizlere, başarmaya var mısınız? Zaferlere hazır mısınız? Oyunları bozacak mısınız? İhanetleri, ithamları 24 Haziran'da ezip geçecek misiniz? Başkaları gibi irademiz hipotekli değildir, zincirli değildir. Gördüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görürüz. MHP, Türkiye'nin faydasına olmadığı hareket karşısında tek başına da olsa karşı durmuştur. Geçmişimizdir tanıktır. Bizim safımız Türk Milleti'dir. Bizim yönümüz Türk İslam Dünyası'dır.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİ

Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmayacağız. Yorulduk, dinlendik, ama yolumuzdan çıkmadık. Kaygımız belliydi, kavgamız haklıydı. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de and içtik. Karşımıza geçip 'zindan' dediler, 'vatan sağ olsun.' dedik. İdam dediler, 'Allah'ın takdiridir' dedik. Gelişmeler karşısında ne mahrur olduk, ne de mahçup. Dile kolay, 40 yılı onca kumpas, saldırı ve tezgaha rağmen yaşadık. Destan destan yükseldik. Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan faydasız güruh, Cumhur İttifakı'na kaybedecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine tekabül edecektir. 24 Haziran'a hazır mısınız? Cumhur İttifakı için mücadeleye var mısınız? MHP'yi eritmeye çalışan alçaklara şamarı indirmeye hazır mısınız? Mesaj açıktır, hepinizden Allah razı olsun. Varlığınız dosta güven, düşmana korku salıyor. Hainler saklanacak, kaçacak delik arıyor.

'FETÖ ZALİMLERİN NAMLUYA SÜRÜLMÜŞ MERMİSİYDİ'

24 Haziran Türkiye'nin tünelden önceki son çıkışıdır, kader anıdır. Milliyetçi ülkücü hareket, ülkemizin yönetiminde artık tam söz sahibi olacaktır. Siyaseti kullanıyorlar, işbirlikçilerini tembihliyorlar, ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Etrafımızı sarmışlar, Türk düşmanları tedavüldedir. Sürekli derinleşen bir operasyonla Türkiye'nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Sanal darbe davaları ile denediler başaramadılar, gezi olayları ile başaramadılar, çukur oyunları ile başaramadılar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile yine başaramadılar. Karanlık ve kahredici mesai hala sürüyor. FETÖ, IŞİD, PKK, DHKP-C birbiriyle paslaşarak, haçlı emellerini diri tutuyor. Amaç bellidir, vatanımıza çöreklenmek, bizi birbirimize düşürmektir. 15 Temmuz'da 2 asrın en vahşi işgal girişimine maruz kaldık. Neredeyse Mondros şartlarına dönecektik. FETÖ, zalimlerin namluya sürülmüş mermisiydi.

KÜRESEL VANDALLIK İBLİS TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİLAH GİBİ KULLANDI

Kaleyi içten düşürmek isteyen küresel vandallık, iblis terör örgütünü silah gibi kullandı. 15 Temmuz'da netice alamadı. Türk Milleti, muazzam bir direnişle, tanklara, uçaklara göğsünü siper etti. Vazgeçtiler mi? Asla. Rehavetimizi, boş anımızı gözlüyorlar. Mesele milli bekamızın korunmasında düğümlenmektedir. Ya devlet başa diyeceğiz, ya kuzgun leşe gideceğiz. Ya olacağız, ya yok olacağız. 15 Temmuz öncesi gibi davranamazdık, böylesi bir siyaset izleyemezdik. Siyasetimizi tekrar gözden geçirmeliydik. Mesele vatan ve bağımsızlık meselesidir."

SABAH ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN GELMEYE BAŞLADILAR

MHP'liler sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Arena Spor Salonuna gelmeye başladı. Partililer, "Hareketin lideri, Devlet Bahçeli", "Lidere sadakat şerefimizdir" gibi sloganlarla Bahçeli'nin gelişini bekledi. Salonun dışında güvenlik güçlerince yoğun önem alındı. Partililer ve vatandaşlar çeşitli arama noktalarından geçerek içeri girebildi.

YSK'ya milletvekili adaylarını sunan ilk parti olan MHP, seçim şarkılarını da belirledi. Salonda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı 'Cumhur İttifakı', 'Duysunlar MHP'nin sesini', 'Bütün oyunları bozun uşaklar', 'Üç hilal ezeli ebede bağlar', 'MHP umuttur gönülde taçtır' ve 'MHP var oyunu bozar' ile 'Tekbir diyek, hak bir diyek marşı' adlı şarkılar çalındı. Beyannamenin açıklanmasından önce sahnede kılıçlı dans gösterisi yapıldı.

BEYANNAME

MHP'nin beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alıyor.

Beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar çeşitli vaadler ele alınıyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af konuları dikkat çekiyor. Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor. Ayrıca ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadi de bulunuyor.