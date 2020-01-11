MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı

Ankara'da otelde düzenlenen ortak toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı. MHP yönetiminin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının ele alınacağı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, akademisyenlerin de Libya'dan İran'a, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunda görüşlerini aktaracağı belirtildi.