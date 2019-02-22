MHP’nin başlangıcı Söğüt’ten
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim gezilerine özel önem verdiği Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu Bilecik’in Söğüt ilçesinden başlama kararı aldı.
MHP, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesinin ardından seçim çalışmalarına yoğunlaştı. MHP kurmayları, sahaya inerek adaylarla seçim çalışmalarını yürütürken, Genel Başkan Bahçeli’nin 31 Mart seçimleri öncesi seçim gezileri yapacağı iller ile ilgili takvim üzerinde çalışılıyor. Bahçeli, bu kapsamda, hem MHP’nin hem de ittifakın aday çıkardığı il ve ilçelere seçim gezileri düzenleyecek. Bahçeli, ilk gezisine ise Söğüt ilçesinden başlayacak. Söğüt’ün ardından Bahçeli, AK Parti’nin aday çıkarmayarak MHP’ye destek verdiği Adana, Mersin, Manisa, Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye’yi de ziyaret edecek. İttifak yapılmayan yerlerde de miting çalışması planlanıyor. Bahçeli’nin, cumhur ittifakının ortak adayı olan Antalya ve İzmir’de de AK Partili belediye başkan adaylarını ziyaret etmesi planlanıyor.
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