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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MHP’li Yalçın’ın acı günü

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
MHP’li Yalçın’ın acı günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın (33) ile arkadaşı Arif Fidanboy, önceki gece Ankara Kalesi’nin girişi yasak olan bölgesinde surlardan kayalıklara düştü.

TBMM Başkanlığı müşaviri olan Turan İlteber Yalçın olay yerinde ölürken, ağır yaralanan Fidanboy ise hastanede tedavi altına alındı. Dosya cinayet masasına- devredildi. Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre Yalçın, saat 23.00 sıralarında üç arkadaşıyla Ankara Kalesi’nin iç bölümünde güvercin besleyen arkadaşı Arif Fidanboy’un yanına gitti. Grup sonra kalenin girişin yasak olan bölgesine geçti ve burada iddiaya göre alkol alıp sohbet etti. İlerleyen saatlerde surların uç bölümüne çıkan Yalçın ile arkadaşı Fidanboy, yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine vardığında Yalçın’ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan Fidanboy hastaneye kaldırıldı. Fidanboy’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

CİNAYET MASASINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın dosyası da cinayet büro amirliğine devredildi. Yapılan ilk incelemede Yalçın ve Fidanboy’un dengelerini kaybederek düştükleri ihtimali kuvvet kazandı. Olay anında Yalçın ve Fidanboy’un yanında bulunan üç kişi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Yürütülen soruşturmanın ardından olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı ortaya çıkarılacak. Gece olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz inceleme yaptı, bilgi aldı. Haberi alan Semih Yalçın da olay yerine geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP’li bazı milletvekilleri de olay yerine gelerek Yalçın’ın üzüntüsünü paylaştı. Turan İlteber Yalçın’ın cenazesi dün ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün Twitter mesajıyla Yalçın’a taziyelerini iletti. Bahçeli mesajında, “Turan İlteber Yalçın’ın elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmesinden gerçekten de büyük bir üzüntü duydum. Evladımızın acısı yalnızca ailesinin değil hepimizin müşterek acısıdır” dedi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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