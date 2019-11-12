MHP’li Yalçın: Bahçeli’nin Atatürk’e muhabbetini kimse sorgulayamaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP’li Yalçın: Bahçeli’nin Atatürk’e muhabbetini kimse sorgulayamaz
GeriGündem MHP’li Yalçın: Bahçeli’nin Atatürk’e muhabbetini kimse sorgulayamaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MHP’li Yalçın: Bahçeli’nin Atatürk’e muhabbetini kimse sorgulayamaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP’li Yalçın: Bahçeli’nin Atatürk’e muhabbetini kimse sorgulayamaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Devlet Bahçeli’ye yönelik hız kesmeden sürdürülen saldırıların temel maksadı kaleyi düşürmektir. Bahçeli’nin aziz Atatürk’e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir” dedi.

‘Devlet Bahçeli’nin Atatürk sevgisi’ konulu yazılı bir açıklama yapan Yalçın, özetle şunları kaydetti:

İTİBAR SUİKASTLARI

“Devlet Bahçeli’nin Türk siyaseti üzerindeki hem yapıcı hem de faydalı etkisiyle yüksek prestijini kırmak için günümüzün en yaygın fitnesi olan sosyal medya üzerinden en rezil itibar suikastları düzenlenmektedir. Sosyal medya fitnesini kullanarak siyasi liderler aleyhinde algı oluşturma alçaklığı FETÖ’nün bilindik yöntemidir.

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Peşinen ifade edelim: Atatürk, kuvvet ve müessiriyeti MHP Genel Başkanlığı makamında temerküz eden Türk milliyetçiliği davasının ilham kaynağı ve itici gücüdür. Atatürk sevgisi, Devlet Bahçeli’nin içinden yetiştiği ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir.
Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle