MHP’li Yalçın: Bahçeli’nin Atatürk’e muhabbetini kimse sorgulayamaz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Devlet Bahçeli’ye yönelik hız kesmeden sürdürülen saldırıların temel maksadı kaleyi düşürmektir. Bahçeli’nin aziz Atatürk’e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir” dedi.
‘Devlet Bahçeli’nin Atatürk sevgisi’ konulu yazılı bir açıklama yapan Yalçın, özetle şunları kaydetti:
İTİBAR SUİKASTLARI
“Devlet Bahçeli’nin Türk siyaseti üzerindeki hem yapıcı hem de faydalı etkisiyle yüksek prestijini kırmak için günümüzün en yaygın fitnesi olan sosyal medya üzerinden en rezil itibar suikastları düzenlenmektedir. Sosyal medya fitnesini kullanarak siyasi liderler aleyhinde algı oluşturma alçaklığı FETÖ’nün bilindik yöntemidir.
KİMSENİN HADDİ DEĞİL
Peşinen ifade edelim: Atatürk, kuvvet ve müessiriyeti MHP Genel Başkanlığı makamında temerküz eden Türk milliyetçiliği davasının ilham kaynağı ve itici gücüdür. Atatürk sevgisi, Devlet Bahçeli’nin içinden yetiştiği ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir.
Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur.”
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