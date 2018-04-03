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    MHP'li vekilin villası soyuldu

    DHA
    03.04.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:

    Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın evi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu. 2 tüfek, 1 televizyon ve değerli bazı eşyaların yanı sıra Büyükataman’ın evinde bulunan bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddia edildi.

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    • MHPli vekile hırsız şoku
    • MHPli vekile hırsız şoku
    • MHPli vekile hırsız şoku
    • MHPli vekile hırsız şoku

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın Bursa'daki 3 katlı villasına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdi. Bahçe duvarından atlayıp birinci kattaki pencereyi kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Büyükataman’a ait 2 tüfek ile 1 televizyon ve bazı değerli eşyaları alarak kaçtı.

    Sabah villaya gelen bahçıvan durumu fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde parmak izi araştırması yaparken, bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddiası üzerine detaylı çalışma başlatıldı.

    Etiketler: vekil , gündem
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