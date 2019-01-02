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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.01.2019 - 01:05, Son Güncelleme:

MHP’li Kılavuz, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığının sona erdiğini açıkladı

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MHP’li Kılavuz, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığının sona erdiğini açıkladı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yedi yıl boyunca sürdürdüğü Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinin sona erdiğini belirterek, “Fitne peşinde koşanlar karşılarında birlik beraberliğimizi bulacak ve dağılıp gideceklerdir” dedi.

Yeni yılla birlikte görev süresinin sona ereceği bildirilen, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yedi yıllık görevi boyunca birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkür eden bir açıklama yayımladı. Ülkücülüğün, Türk milletine duyulan sevginin adı olduğunu aktaran Kılavuz, “Çocuk yaşlarımızdan bugüne dek mensubu olmakla iftihar ettiğimiz; Alparslan Türkeş Bey’in ve şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin hatırası, taş medreselilerin çilesi, büyüklerimizin duası, gençlerimizin helal emekleriyle harcı karılan Ülkücülüğümüz, Cenab-ı Allah'ın izniyle son nefesimize kadar onurla taşıyacağımız kimliğimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yedi yıl boyunca yürüttüğü Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı vazifesinin MHP Lideri Bahçeli’nin isteğiyle tamamlandığını ifade eden Kılavuz, yeni atanacak Genel Başkana ve yönetimine üstün başarılar dileyerek, son nefesine kadar Ülkü Ocaklarının ve MHP teşkilatlarının emrinde olduğunu kaydetti.

Kılavuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Devlet Bahçeli’nin emrinde olmaktan bir an olsun geri durmayacağını belirttiği açıklamasına şöyle devam etti:

“Şahsıma, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı gibi onurlu bir makamı emanet eden, bu görevimiz devam ederken aynı zamanda milletvekili olmamızı uygun görerek de bizleri onurlandıran; Ülkü Ocaklıları kendi öz evlatları olarak görüp sahiplenen, fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’e en kalbi şükran ve hürmetlerimi arz ediyorum. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin Lideri Devlet Bahçeli Bey'in bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da emrinde olmaktan bir an geri durmayacağız.

Görevimizi tamamlamanın sonsuz huzuru ve gururu içerisindeyim. Görevler gelip geçici, şahsiyetimiz ise ömrümüzün sonuna dek ve hatta öldükten sonra da bizimle birlikte anılacak olan bir kişilik belgesidir. Ömür sermayemizi her zaman ve her şartta şahsiyetimizi ikmal ederek, mukaddes değerlerimizin ışığı altında, inanç ve ülkülerimizin gerektirdiği şekilde yaşayarak tamamlamanın gayreti içerisinde olacağız.”

MHP teşkilatlarının büyük bir disiplin içinde çalışmaya devam ettiğini aktaran Kılavuz, “Farklı hesaplar içerisinde olan, fitne fesat peşinde koşanlar varsa şüphesiz ki karşılarında Liderimize ve teşkilatımıza olan sarsılmaz bağlılığımızı, ülküdaşlığımızın bir gereği olan birlik ve beraberliğimizi bulacak ve dağılıp gideceklerdir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetleri ülküdaşlarımızla birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, büyük bir aşk ve şevkle gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

Yedi yıl boyunca birlikte çalışma imkanı bulduğu herkese teşekkür ettiğini belirten Kılavuz, “Partimizin her kademesinde görev yapan çok değerli ağabeylerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize; Milliyetçi-Ülkücü kuruluşlarımıza, milletimizin gür sesi olan, gençliğimizi milli ve manevi değerlerle şuurlandıran çok kıymetli sanatçılarımıza, Türk-İslam coğrafyasında el ele gönül gönüle hizmet ettiğimiz soydaşlarımıza; ocaklarımızda seminer ve konferanslar veren saygıdeğer hocalarımıza, kısacası davamıza emek veren, gönül veren her bir ülküdaşıma canı gönülden şükran ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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