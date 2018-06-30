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    MHP'li Kalaycı: Şehit cenazelerine herkes katılabilir

    ANKARA
    30.06.2018 - 00:58 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Meclis Başkanlığı’nda AK Parti’nin adayını destekleme kararlarının gerekçesini, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte, cumhurbaşkanı ile Meclis başkanının aynı partiden olması uyum açısından önemli. Bunları dikkate alarak, aday çıkarmıyoruz” diye açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, şehit cenazelerine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine de Kalaycı, şehit cenazelerine herkesin katılabileceğini belirtti. Kalaycı, “Bu neticede şehidimiz, tüm vatandaşlar katılabilir” dedi.

    Kalaycı dün Meclis’teki kayıt işlemleri sırasında, Cumhurbaşkanı’nın yemin ederek göreve başlamasıyla anayasa değişikliklerinin yürürlüğe gireceğini belirterek, MHP olarak bu konuda gerekli hazırlıklarının bulunduğunu, gerekli düzenlemelerin hızla gerçekleşmesi için ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

    TALEBİMİZ, PAZARLIĞIMIZ YOK
    Kalaycı, kabinede MHP’li bakan olup olmayacağı sorusuna, “Sayın Bahçeli’nin baştan beri açıklamaları var, MHP olarak yetkili arkadaşların açıklamaları var; MHP asla pazarlık yapmaz, talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre bütün tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız, kendisiyle de uyum sağlayabilecek arkadaşları, kendisi belirleyecek. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz” karşılığını verdi. 

    Etiketler: Süleyman Soylu , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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