Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>MHP’li Büyükataman’ın villasına giren hırsız yakalandı

    MHP’li Büyükataman’ın villasına giren hırsız yakalandı

    Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
    09.04.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın villasına giren hırsız, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızın, emniyette suç kaydı bulunan Hüseyin Ş. (36) olduğu belirlendi.

    MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’ndeki villasına 2 Nisan günü giren hırsız, ruhsatlı av tüfekleri ile ziynet eşyasını ve özel dosyaları çaldı. Hırsızlık olayının ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Ekipler, şüphelinin emniyette suç kaydı bulunan Hüseyin Ş. olduğunu tespit etti. Yaylacık Mahallesi'nde olduğunu belirlenen şüpheli Hüseyin Ş., takibe alındı. Hüseyin Ş., takip sırasında polis ekiplerini fark edince kovalamaca yaşandı. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Hüseyin Ş., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, MHP’li Büyükataman'ın evinden çaldığı eşya ele geçirildi. Hüseyin Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    MHPli vekilin villası soyulduMHP'li vekilin villası soyuldu

    Etiketler: İsmet Büyükataman , NoMobil , soygun , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri