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    MHP'li belediyeye PKK marşı şoku... Sisteme girip hoparlörü ele geçirdiler

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

    MANİSA’nın Turgutlu Belediyesi’nin merkezi sistemle yapılan yayınına giren kişi ya da kişiler, hoparlörden PKK marşı yayını yaptı. Belediye başkanı MHP’li olan belediyenin hoparlöründen yapılan yayın, tepki çekti.

    Merkezi sistemle yayın yapılan Turgutlu Belediyesi’nin hoparlöründen, dün saat 14.40’ta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından PKK marşı çalındı. İlçenin tamamını kapsamasına rağmen yapılan yayın, sadece Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı ve Selvilitepe Mahallesi’nden duyuldu. Yayını duyup, anlam veremeyenler ise tepki gösterdi. Turgutlu Belediyesi’nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

    "Kamuoyuna önemle duyurulur. 25.02.2018 tarihinde 14.40 sıralarında, belediyemiz merkezi yayın sistemine bağlı ancak telsiz frekans sistemiyle çözülen bazı mahallelerimizdeki anons sistemine, illegal yöntemlerle müdahalede bulunulmuştur. Belediyemiz kontrolü dışında 1- 2 dakika süreli kanunsuz yayın yapılmıştır. Konu, ilgili mercilere iletilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

     

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    Etiketler: Manisa , Turgutlu , MHP , son dakika
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