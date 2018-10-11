MHP’den uzman çavuş sitemi
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bir yılı aşkın süredir uzman çavuş ve jandarmaların kadroya alınması için konuştuğunu belirterek, “Kan veriyorlar, can veriyorlar kadro veremiyoruz. Külfette en öndeler, nimette en arkadalar” dedi.
Yönter, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları kaydetti: “İş güvenceleri olsun istiyoruz. 3269 sayılı kanunda beşinci maddeyi değiştirelim. Hükümete samimi çağrımız. 200 bine yakın uzman çavuşumuzu kadroya alalım, mali şartlarını düzeltelim. 3600 ek göstergelerini verelim. Orduevinin de kapılarını açalım. İdari bir tasarrufla bu iş biter.”
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