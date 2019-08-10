MHP’den Suriyeli araştırması
MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla 24 Ekim 2018 tarihinde kurulan ‘Sınır Aşan Göçler Komisyonu’ çalışmalarını tamamladı. Raporda Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye 38.5 milyar doların üzerinde maliyeti olduğu belirtildi.
Prof. İlyas Topsakal, Prof. Veysel Bozkurt, Prof. Hayati Beşirli, Prof. Kutlu Kağan Sümer, Dr. Akif Karaca, eski MHP milletvekili Fahrettin Oğuz Tor’un çalışmalarının bulunduğu 196 sayfalık raporda öne çıkan bazı detaylar şöyle:
YÜZDE 86 ‘DÖNSÜNLER’ DİYOR
“Kamuoyunun yüzde 71’i Suriyelilerin işlerini ellerinden aldıklarını, yüzde 67’si suç oranlarını arttırdıklarını, yüzde 66’sı Türk toplumunun ahlaki değerlerinin Suriyeli nüfusun artışından dolayı tehlike altında kaldığını ve yüzde 56’sı halkın sağlığı için tehdit oluşturduklarını düşünüyor. Kamuoyunun yüzde 86.2’si Suriyelilerin evlerine dönmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Parti tercihlerine göre karşılaştırmalara baktığımızda ‘geri gönderilmeli’ diyenler arasında en yüksek oran İYİ Parti seçmeninden gelmektedir yüzde 94.9. Bunu yüzde 92.8 ile CHP seçmeni izlemektedir. MHP seçmeninin yüzde 88.9’u, AK Parti seçmeninin yüzde 83,2’si ve HDP seçmeninin yüzde 75.9’u ‘ülkelerine gönderilmelidir’ demektedirler.
ERKEKLERİMİZE YANAŞIYORLAR
Suriyelilerle ikinci eş olarak evliliklerin artışı özellikle kadın nüfus arasında rahatsızlığı artırdığı dile getirilmektedir. Yerel kadınların ‘Suriyeli kızlar süslenip püslenip bizim erkeklere yanaşıyorlar’ sözleri bazı araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir. Türk erkeklerin genç Suriyelilerle evlendiği belirlenmiştir. Bu durum en yoğun olarak Kilis, Şanlıurfa ve Hatay’da yaşanmaktadır. Suriyelilere harcama yapılan dönemlerde USD alınarak kaynak saklanmış olsaydı 2017 sonu itibarıyla gerçekleştirilen 30 milyar 285 milyon 573 bin USD’lik kamu harcaması yalnızca kur farkı sayesinde 8 milyar 295 milyon 795 bin 538 USD’lik ek bir kaynağın oluşmasını beraberinde getirecekti. Böylece reel harcama ve alternatif maliyeti ile 38 milyar 581 milyon 368 bin 538 USD’lik bir kaynak Türkiye’nin elinde bulunacaktı. Bu kaynakla 2018 yılı başından itibaren 6.87 adet Ford Otosan büyüklüğünde bir şirket kurularak 79 bin 11 kişinin istihdamı sağlanabilirdi.”
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