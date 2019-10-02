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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

MHP'den son dakika "Devlet Bahçeli" açıklaması

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MHP'den son dakika "Devlet Bahçeli" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerden sonra, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

Semih Yalçın daha sonra Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

2016 yılının Ocak ayında Sayın Genel Başkanımız Kocaeli’de bir özel hastanede küçük bir operasyon geçirmiş, bunu fırsat bilen sözde muhalifler bütün siyasi etik ve insani değerleri ayaklar altına alarak partide operasyon girişiminde bulunmuşlardı.

Pusuda bekleyen sırtlanlar; yerine göre çamur atma, yerine göre methüsena, fırsatçılık gibi FETÖ’den öğrendikleri aşağılık taktikleri uygulamaya çalışmışlardı.Ancak bu sırtlanlar sürüsü MHP Liderinin kararlı ve cesur adımları, partimizin tavizsiz duruşu sayesinde püskürtülmüştü

FETÖ zihniyetinin iğfal ettiği ve hemen her mahfilde bulunan kimi siyaset artıkları, 2019 Eylül’ünde Sayın Genel Başkanımızın üst solunum yolları rahatsızlığı dolayısıyla yine ortaya çıkmıştır.

Sayın Devlet Bahçeli’nin hem rutin muayene hem de üst solunum yolları rahatsızlığından kaynaklanan hastalığının tedavisi için hastaneye gitmesi üzerine gözleri parlayan ahlak düşkünü bazı fırsatçı tilkiler, kuyruklarını sallayarak derhâl yeni bir pusu hazırlığına girişmiştir.

Bunların bazıları; geçmişte partimize ve camiamıza zarar verdikleri, Genel Başkanımızı kamuoyu önünde edepsizce, saygısızca eleştirme çirkinliğini sergiledikleri hâlde, güya kendisinin hasta olmasından teessür duymuşlar gibi, pişkince geçmiş olsun dileklerinde bulunmuşlardır.

Bu sahte iyi dilekler, genel başkanımızın sağlık sorunları dolayısıyla partide meydana gelebileceğini hayal ettikleri boşluktan istifade etme hakkı kazanma cinliğiyle planlanmış birer itibar simsarlığıdır.

Kimilerinin zaten sahip olmadığı, kimilerinin de camiamızda tefrika çıkararak kaybettiği prestiji, yeniden elde etme hesaplarının riyakâr tezahürü olan bu girişimlere karşı hem camiamız, hem de teşkilatımız uyanık ve tavizsiz duracaktır.

İtibar bezirgânları ne korktuklarından emin, ne de umduklarına nail olabileceklerdir.Kedinin ulaşamadığı ciğer için umutsuzca miyavlayıp yalanması gibi, çaresiz ve züğürt şekilde daha çok demler beklemek zorunda kalacaklardır.

Fırsat düşkünleri; ellerini ovuşturduklarıyla kalacaklar, avuçlarını yalamaktan öteye geçemeyeceklerdir.Sayın Genel Başkanımıza Allah uzun ömürler ve şifalar versin, çok şükür önemli bir rahatsızlığı yoktur ve daha nice seneler partimizin başında olacaktır.

Şüphe yok ki kendisinin varlığı partimiz için en büyük siyasi kazanç;milletimiz için de birlik ve bütünlük güvencesi,bilgelik ve feraset örneğidir.Liderimizin siyasette itimat telkin eden, dominant ve yapıcı işlevine, hem partimizin hem de Türkiye’nin çok ihtiyacı vardır.

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