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    MHP'den seçim standındaki olaya yorum: Düpedüz provokasyon

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Bağcılar'daki İYİ Parti seçim standındaki bıçaklı yaralama olayıyla ilgili "Düpedüz provokasyon" ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.  Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. 4'ü bıçakla, 4'ü darp sonucu 8 kişi olayda yaralanmıştı.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da meydana gelen saldırı düpedüz provokasyondur. Bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır. Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır."

    Yalçın, provokasyonlar olabileceğine daha önce dikkat çektiklerini belirterek, "Yanlış hesap Cumhur İttifakı'ndan dönecektir" diye konuştu.

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    YARALANAN İYİ PARTİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olayda yaralananlardan Halil Çeliktürk, “Bu saldırının tasarlanmış ve planlanmış olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Spontane gerçekleşmiş bir olay değildir” dedi. Halil Çeliktürk saldırganlardan şikâyetçi oldu. Olaydan sonra Avcılar Anadolu Hastanesi’ne kaldırılan Halil Çeliktürk burada verdiği ifadesinde, 6 ay öncesine kadar MHP Bağcılar İlçe Teşkilatı’nın Ülkü Ocakları Yöneticisi olarak çalıştığını söyleyerek, “MHP ile olan siyasi bağlarıma kendi özgür irademle son verdim. İyi Parti’ni kurulmasıyla birlikte Bağcılar İyi Parti Teşkilatı’nda Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasi çalışmalara başladım. MHP’den ayrıldığımda kimse ile herhangi bir husumetim şahsi problemim yoktu. MHP’den ayrılıp İYİ Parti’ye geçmiş olmamla nedeniyle MHP’de faaliyet yürüten F.A., Ş.B., E.Ö., E.S., T.P., Ü.E. isimli şahıslar son bir aydır şahsıma yönelik ‘Seni öldüreceğiz, teröristsin, FETÖ’cüsün, seni yaşatmayacağız’ şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlardı” dedi.

    'BU SALDIRI TASARLANMIŞ VE PLANLANMIŞTIR'

    Bağcılar Meydanı’nda bulunan seçim standında çalıştığını söyleyen Çeliktürk, “Bu sırada F.A., Ş.B., E.Ö., E.S., T.P., Ü.E. isimli şahıslar ve yanlarında bulunan kalabalık tanımadığım bir grup ellerindeki bıçak ve sopalarla vücudumun üst bölgesine öldürme kastıyla saldırdılar. Ben de kendimi bu saldırılara karşı kendimi korumaya çalıştım. Bu kalabalık grup ellerindeki bıçak ve sopayla üzerime doğru saldırdıkları esnada etrafta bulunan diğer insanları da bize karşı kışkırtmaya çalıştılar. Saldırılar devam ederken benim arka tarafımda göremediğim kişilerce sol bacağıma doğru iki bıçak darbesi aldım. Bu saldırının tasarlanmış ve planlanmış olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Spontane gerçekleşmiş bir olay değildir. Bana saldıran ve isimlerini verdiğim kişilerden davacı ve şikâyetçiyim” diye konuştu. (Ceylan SEVER/ İSTANBUL)

    MHPden seçim standındaki olaya yorum: Düpedüz provokasyon

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