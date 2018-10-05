Son dakika: MHP Üsküdar teşkilatı görevden alındı... 11 kişi gözaltında
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde yaşanan gerginliğe ilişkin 11 kişi gözaltına alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Üsküdar ilçe teşkilatı, il başkanlığı ve genel merkezin bilgisi dışında hareket ettiği için görevden alınmıştır” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Üsküdar Beyberbeyi’nde bulunan evinin önüne dün akşam gelen grup gerginliği neden olmuştu.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan ve beraberindeki 11 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam ediyor.
İLÇE TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatı, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezinin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alınmıştır" ifadelerini kullandı.
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