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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.09.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

MHP'den flaş ittifak açıklaması

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MHP'den flaş ittifak açıklaması

MHP'li Sadir Durmaz, AK Parti MHP ittifak görüşmesine ilişkin, detaylara girilmediğini ve formüllerin oluşturulmadığını belirterek, "Kesin olmamakla birlikte, önce Genel Başkanlar sonrasında da heyetler kendi aralarında görüşür" dedi.

MHP'nin yerel seçim stratejisinde "milli birlik ve bütünlük" anlayışı benimsendi. Parti, belediye başkanı adayları için çalışma stratejisi oluşturdu. 
MHP, yerel seçim kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Genel Başkan Bahçeli, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlere hazırlık kapsamında partinin stratejisini belirlemek için Kızılcahamam'da kampta bir araya geldi. Kampta yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalarla AK Parti ile 24 Haziran seçimlerinde mutabık kalınan Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de sürdürülüp sürdürülmeyeceği değerlendirilecek. Kampta yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalar ile belediye başkan adayları belirlendikten sonra yürütülecek çalışmalar da öncelikli olarak ele alınacak. Mevcut MHP'li belediyelerin taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin incelenen dosyalar gündeme gelecek. 
MHP Lideri Devlet Bahçeli sabah saatlerinde başlayan toplantıda önce gündemi değerlendirdi. Ardından parti vekillerinin sunumlarına geçildi. Öğleden önceki bölümde "yerel yönetimler" ve "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" konulu sunumlar yapıldı. Öğleden sonra ise "ekonomi", "af" ve "dış politika" olmak üzere 3 sunum daha yapıldı. 

"Formüller oluşturulmadı" 

Toplantı arasında basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile gerçekleştirdikleri ittifak görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı. Görüşmede detaylara girilmediğini ve formüllerin oluşturulmadığını belirten Durmaz, "Kesin olmamakla birlikte, önce Genel Başkanlar sonrasında da heyetler kendi aralarında görüşür kuvvetle muhtemel" şeklinde konuştu. 

Kentleri engesizleştiren belediyecilik 

MHP'nin mahalli idareleri "milli birlik ve bütünlük" anlayışının en önemli uygulayıcıları olarak gördüğü belirtilerek, belediyecilik kapsamında benimsenen anlayışın, "Ayrıştıran değil birleştiren, devletle vatandaşı buluşturan, kent ve kentli buluşturan, planlama ile uygulamayı birleştiren, iş ile aşı birleştiren, hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren, geçmiş ile geleceği birleştiren, estetikle doğallığı birleştiren, dürüstlükle çalışkanlığı birleştiren, aile ile konutu birleştiren, afete karşı tedbir üreten, kenti sağlıklı çevre ile buluşturan, üretici ile pazarı buluşturan, teknoloji ve yeniliği birleştiren, fikir ile yatırımı buluşturan, hayatla eğitimi birleştiren, kenti bilimle ve sanatla buluşturan, kentleri engelsizleştiren, dayanışma ve huzuru sağlayan belediyecilik anlayışı" olduğu ifade edildi. 

"Daima dürüst olun" 

Toplantı çerçevesinde partililere dağıtılan 2019 Yerel Seçimleri Aday El Kitapçığı'nda, belediye başkan adaylarına çalışma stratejileri aktarıldı. Önemli tavsiyelerin verildiği kitapçıkta, genel siyasetten mümkün olduğunca uzak durulması gerektiği ifade edildi. Başkan adaylarına şu tavsiyeler verildi: 
"Vaat ve projelerinizi mutlaka görsellerle destekleyin. İnsanlar gördüklerine dinlediklerinden daha fazla inanırlar. Rakiplerinizin iyi uygulamalarını desteklediğinizi belirtin, kötü olanları eleştirin. İddialı projenizi anlatırken kaynakları nasıl sağlayacağınızı izah etmeyi ihmal etmeyin. Seçmene karşı daima dürüst olun. Partinize ve seçmeli karşı sorumluluklarınızı unutmayın. Ekibinize mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi rozeti taktırın siz de mutlaka takın. İnterneti önemseyin, internet optimizasyonu için profesyonel yardım alın. Sosyal medyada kendi web sayfanızı oluşturun. Özellikle adaylık döneminizde cep telefonunuzu siz açın. Çevreye zarar verecek malzeme kullanmayın, pazar günleri ailenize katılabileceğiz toplantılar tertip edin. Konuşma sırasında ezan okunuyorsa konuşmanıza bir süre ara verin. İktidarı eleştirirken hakaret etmeyin. Sigara kullanıyorsanız kapalı alanlarda sigara içmeyin, seçmene sigara bağımlısı olduğunuzu göstermeyin." 

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