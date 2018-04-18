Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>MHP'den erken seçim açıklaması

    MHP'den erken seçim açıklaması

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 16:59 | Son Güncelleme:

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan erken seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şunları söyledi:
    ''Bu erken seçim kararının ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli, grup konuşması sırasında son derece sağlam gerekçelerle ortaya koyduğu üzere 3 Kasım 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir an evvel yürürlüğe konmasının yararlı olacağını ifade etti ve bir öneri getirdi.

    Bugün iki liderin ortak buluşmasıyla 24 Haziran tarihinde bir mutabakat sağlandı. Dikkate alacak olursak, dünkü sayın genel başkanımızın açıklamaları ile Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları bire bir örtüşmektedir.

    Öyle ümit ediyoruz ki, ülkemiz bakımından bir an evvel cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmekte sayısız faydalar olacaktır. Hem dış meseleler, hem içeride çözüm bekleyen meselelere daha köklü adımlar atılabilmesi bakımından, bir takım riskleri tehditleri bertaraf etme bakımından faydalı olacaktır.

    Açıklama itibariyle dalga dalga yayınlanmaktadır. Bu erken seçim tartışmaları iki aydır yoğunlaşmaya başladı ama anayasa referandumundan bu yana ana muhalefet ve iktidar partisinin dışındakiler tarafından sürekli gündeme getiriliyordu. Son iki aydır bir ivme kazanmaya başladı. Önümüzde 3 Kasım 2019'a 565 gün var. Ülkeyi seçim tartışmalarının içinde tutmak doğru olmazdı.

    O bakımdan alınan karar, ülkemiz, milletimiz ve hükümet bakımından yararlı olacaktır. Her zaman milli iradeye müracaat ülkeye nefes aldırmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştireceğimiz bu seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Pek çok tartışma, spekülasyon sona erecektir ve seçim tartışması ülkenin gündeminden çıkarılmış olacaktır.''

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri