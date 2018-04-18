MHP'den erken seçim açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şunları söyledi:

''Bu erken seçim kararının ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli, grup konuşması sırasında son derece sağlam gerekçelerle ortaya koyduğu üzere 3 Kasım 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir an evvel yürürlüğe konmasının yararlı olacağını ifade etti ve bir öneri getirdi.

Bugün iki liderin ortak buluşmasıyla 24 Haziran tarihinde bir mutabakat sağlandı. Dikkate alacak olursak, dünkü sayın genel başkanımızın açıklamaları ile Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları bire bir örtüşmektedir.

Öyle ümit ediyoruz ki, ülkemiz bakımından bir an evvel cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmekte sayısız faydalar olacaktır. Hem dış meseleler, hem içeride çözüm bekleyen meselelere daha köklü adımlar atılabilmesi bakımından, bir takım riskleri tehditleri bertaraf etme bakımından faydalı olacaktır.

Açıklama itibariyle dalga dalga yayınlanmaktadır. Bu erken seçim tartışmaları iki aydır yoğunlaşmaya başladı ama anayasa referandumundan bu yana ana muhalefet ve iktidar partisinin dışındakiler tarafından sürekli gündeme getiriliyordu. Son iki aydır bir ivme kazanmaya başladı. Önümüzde 3 Kasım 2019'a 565 gün var. Ülkeyi seçim tartışmalarının içinde tutmak doğru olmazdı.

O bakımdan alınan karar, ülkemiz, milletimiz ve hükümet bakımından yararlı olacaktır. Her zaman milli iradeye müracaat ülkeye nefes aldırmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştireceğimiz bu seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Pek çok tartışma, spekülasyon sona erecektir ve seçim tartışması ülkenin gündeminden çıkarılmış olacaktır.''