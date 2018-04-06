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    MHP'den cinsel istismar raporu

    Umut ERDEM / ANKARA
    06.04.2018 - 01:19 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, geçen ay MHP grubunu iki defa ziyaret ederek ‘cinsel istismarın önlenmesine yönelik’ yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yapmıştı. MHP de AK Parti’ye sunulmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’nun başkanlığında öneri ve görüşlerini içeren bir rapor hazırladı. Rapordaki öneriler yer aldı:

    ÖNEMLİ OLAN RESMİ NİKÂH
    “Anayasa Mahkemesi, resmi nikâh olmadan dini nikâh kıyan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası veren maddeyi iptal etmişti. Bu iptal kararıyla çocuk yaştaki kızlarımızın evlendirilmesinin de önü açılmıştır.

    Çocuk yaşta evliliklerde TCK’ya göre ebeveynlere bile ceza verilebilirken aracı kişilerin yani gayriresmi olarak söz konusu ilişkiyi tahsis edenlerin cezasız kalması adaletli değildir; bu kişilerin de cezalandırılması gerekmektedir. Önemli olan resmi nikâhtır.

    Türk hukukunda temel sorun imam nikâhı kıyan kişilere ilişkindir. Bu kişiler de cinsel istismar suçuna katılmış olup, ilgili yasa gereği onların da iştirak eden sıfatıyla yargılanması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlayacağı bir genelge ile bu kişilerin yasalara uygun davranmaları, aksi halde çocuk cinsel istismarının birer iştirakçisi olarak yargı uygulamalarında artık göz ardı edilmeyeceği belirtilmelidir.

    ‘18 yaşına kadar herkes çocuktur’ temel kuralı çocuklara yönelik cinsel istismar hâlinde de temel kural olarak kabul edilmeli ve suçun tanımlanması ile ceza oranlarının belirlenmesinde göz önüne alınmalıdır. Her durumda çocukla cinsellik yaşayan yetişkin suçludur, yasal olarak suçun gerektirdiği cezadan indirim veya affını talep edemez.

    Çocukların kendi aralarında veya yetişkin kişi veya kişilerle cinsel davranışlar içerisine girmesini sağlayan kişiler cinsel istismar suçunu işlemiş kabul edilmelidir.

    İletişim ve teknoloji imkânları kullanılarak fiziksel temas olmasa da mağdurun vücudunu teşhir veya kendi vücudu üzerinde cinsel davranışlar yaptırılması yoluyla cinsel istismar suçunun işlenebileceği dikkate alınarak, mevzuat yeniden düzenlenmelidir.”

    Etiketler: MHP , gazetehaberleri , gündem
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