MHP'den çağrı: Bahçeli’nin önerisini Meclis’ten geçirelim
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin büyükşehir belediye başkanının ilçe belediye başkanlarını belirlemesine yönelik sistem değişikliği önerisiyle ilgili olarak, Meclis’te grubu bulunan partilere “Gerekli çalışmaları yapıp Meclis’ten bu düzenlemeyi geçirelim” çağrısında bulundu.
Kalaycı, öneri ile ilgili şunları kaydetti:
REFORM YAPMAMIZ GEREK
“Mevcut yaşadığımız gelişmelere baktığımız zaman, bunun bir zorunluluk olduğu görülüyor. Çünkü ilçelerde başarı sağlıyorsunuz, Ankara’da 22 ilçeyi Cumhur İttifakı, üç ilçeyi CHP aldı; ama maalesef büyükşehiri CHP aldı. Yine İstanbul’a, Adana’ya, Mersin’e baktığınızda da aynı tablo. Mersin’de 13 ilçenin üçü CHP’de. Mevcut Büyükşehir Yasası’nı da dikkate aldığınızda daha önce de ilçelerin geniş yetkileri vardı. Şimdi çoğunluk yetkileri büyükşehire geçti. İlçelerle büyükşehir belediyesi arasında uyumu, ahengi sağlamak açısından bu düzenlemeyi yapmak gerekir. AK Parti ile MHP arasında, Anayasa uyumu düzenlemeleri kapsamında oluşturulan Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarımız vardı. O çalışmalar esnasında da seçim sistemi ile ilgili Siyasi Partiler ve İl İdaresi Kanunu ile ilgili kapsamlı bir reform düzeyinde bir düzenleme yapılması gerekliliği konusunda da AK Partili yetkililerle komisyonda bulunan arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önemli bir yönetim reformu. ‘Bunu gerçekleştirelim, bu yürürlüğe girsin ondan sonra Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili kanunları o zaman gözden geçirelim’ kararı alındığı için bugünlere kaldı. Bu konuda gerekli çalışmalar yapıp Meclis’ten bu düzenlemenin geçirilmesi gerekir. Büyükşehir belediye başkan seçimini yeniden düzenleyen yasal bir altyapıya gerek var. İlçe belediyeleri ile büyükşehirin uyumlu olarak çalışması, başarılı bir şekilde hizmet etmesi açısından, yerel yönetimlerde de bir reform yapmamız gerekiyor.”
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